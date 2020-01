EuroLeague: Valencia Basket gegen Alba Berlin live im TV & Stream

17. Spieltag in der Basketball EuroLeague: Am Freitag trifft Alba Berlin auf Valencia Basket. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin feierte am letzten Spieltag einen 81:57-Sieg über Vitoria. Es war der höchste, für Alba in der laufenden Euroleague-Saison. „Wir spielen jetzt gegen Leute, die ich vorher nur aus dem Fernsehen kannte", meinte Albas Forward Luke Sikma. "Es ist großartig, dass wir mithalten können. Ein Traum. Ich glaube, wir haben unsere Marke in Europa schon gesetzt.“

„Hoffentlich ist das eine Saison, in der wir viel lernen", so Geschäftsführer Marco Baldi. "Das heißt nicht, dass wir dankbar sind für Lehrstunden. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Die nächste Gelegenheit bietet sich den Berlinern in der EuroLeague am Freitag (3. Januar, 21 Uhr), wenn Alba auswärts auf das spanische Basketball-Team Valencia Basket trifft. Das letzte Duell gab es im April 2019. Die Spanier setzten sich im entscheidenden dritten Finale des EuroCups mit 89:63 durch. Kann sich Alba für die Niederlage revanchieren?

Valencia Basket gegen Alba Berlin live im Stream

Die Spiele der EuropaLeague können über euroleague.tv (13.99 im Monat) oder über das TV Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Auswärtsspiel gegen Valencia können online auf der Internetseite der Spanier erworben werden. Das Spiel findet am Freitag (3. Januar) ab 21.00 Uhr in La Fonteta statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur Basketball EuroLeague. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

Lesen Sie auch:

