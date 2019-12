Common Goal: Doppelpass zwischen Erfolg und Verantwortung

Berlin. Das neueste Mitglied nutzte die größtmögliche Bühne, um seinen Beitritt bekannt zu geben. Als Jürgen Klopp im September in Mailand zum Welttrainer des Jahres gewählt wurde, sprach er einige Worte, die Jürgen Griesbeck im tausend Kilometer entfernten Berlin das Herz schneller schlagen ließen. In der traditionsreichen Scala sagte Klopp: „Wir alle hier stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Doch es gibt viele Menschen, denen es nicht so geht. Deshalb bin ich stolz, ab heute Teil der Common-Goal-Bewegung zu sein. Wer’s nicht kennt, googelt mal.“

Common Goal ist eine gemeinnützige Initiative, ins Leben gerufen von Jürgen Griesbeck und Thomas Preiss. Dabei spenden Profifußballer ein Prozent ihres Gehalts, um damit soziale Projekte in aller Welt zu unterstützen. Der Beitritt ist freiwillig, es gibt keine vertragliche Bindung oder Laufzeiten. Nur beim FC Nordsjaelland in Dänemark ist die Situation etwas anders. Dort hat die Vereinsführung verfügt, dass jeder Spieler, Trainer oder Mitarbeiter automatisch bei Vertragsunterschrift sich auch zu Common Goal verpflichtet. Es sei denn, er besteht ausdrücklich auf der Streichung des Passus.

Spanien als Zentrum der Bewegung

„Die Sache mit Nordsjaelland ist schon was Besonderes. Genau wie der Beitritt von Jürgen Klopp. Eine bessere Werbung für unsere Organisation hätte es nicht geben können“, freut sich Griesbeck am Telefon. Er lebt eigentlich in Berlin, weilt dieser Tage aber in Spanien. Nicht der Sonne wegen, die Arbeit für Common Goal verschlägt ihn nach Andalusien. In den vergangenen Monaten sind vor allem Sportler von der iberischen Halbinsel beigetreten, sodass sich Spanien gerade zu einem Zentrum der Bewegung entwickelt hat. „Aber das mit der Sonne ist natürlich auch nicht schlecht“, lacht Griesbeck.

Besonders stolz ist er auf die vielen spanischen Fußballerinnen, die ihn nun unterstützen. „Und dass, obwohl sie hier streiken müssen, um für eine Vollzeitprofikarriere mindestens 75 Prozent des Mindestgehalts zu bekommen“, sagt er. Die Spanierinnen und Klopp waren es, die aus Sicht von Griesbeck für Höhepunkte sorgten. „Es war das von Klopp gezeigte Verständnis, dass mit Erfolg auch Verantwortung einhergeht“, sagt Griesbeck. Der Trainer steht im Fokus der Öffentlichkeit wie nur wenige in der Branche, sein Gehalt in Liverpool beträgt 18 Millionen Euro pro Jahr. Selbst ein Prozent davon, 180.000 Euro, ist schon eine beträchtliche Summe.

Auch Hummels, Gnabry und Nagelsmann sind dabei

2019 war für die Organisation ein erfolgreiches Jahr. Die Mitgliederzahl verdoppelte sich beinahe, unter anderem trat fast die komplette kanadische Nationalmannschaft der Frauen bei. Aktuell machen 141 Spieler und Spielerinnen sowie Trainer bei Common Goal mit. Neben Klopp sind die bekanntesten Akteure Mats Hummels, Serge Gnabry, Giorgio Chiellini, Julian Nagelsmann und Juan Mata, der nach Grieseck und Preiss zu den Initiatoren der Bewegung gehört. Von den Berliner Fußball-Profis ist bisher nur Herthas Alexander Esswein dabei. Bei den Frauen sind es die amerikanischen Weltmeisterinnen Alex Morgan und Megan Rapinoe, die über die größte Strahlkraft verfügen.

In Kolumbien hatte Griesbeck 1994 damit begonnen, soziale Projekte in Bezug auf Fußball ins Leben zu rufen. Vor vier Jahren kam ihm dann die Idee zu Common Goal. „Fußball ist inzwischen zu einer gigantischen Industrie geworden. Wir wollten eine Verbindung schaffen zu dem Punkt, wo Fußball Geld generiert und wo Fußball Menschenleben verändert“, sagt er. Der erste Spieler, der sich für die Idee begeisterte, war der spanische Welt- und Europameister Juan Mata. „Das ideale Zugpferd“, wie Griesbeck sagt. Mata ist ein Fußballprofi mit enorm ausgeprägtem Sozialbewusstsein, mit seiner Schwester Paula, die sich für das Kinderhilfswerk Unicef engagiert, bereiste er schon vor Common Goal Länder in der dritten Welt, um dort zu helfen.

Nur 45 Prozent der Unterstützer sind Männer

Dass Mata als Spieler von Manchester United einen Weltstar nach dem anderen für die Initiative gewinnt, ist aber nicht der Fall. „Männer reden nicht so sehr über solche Dinge. Wir sind auf jeden Fall kein Kabinengespräch“, sagt Griesbeck. Außer Mata ist kein anderer Fußballer von United involviert. Überhaupt die Männer. Nur 45 Prozent der Mitglieder sind Männer und das, obwohl sie im Vergleich zu den Frauen deutlich mehr Gehalt bekommen. Der Italiener Giorgio Chiellini schrieb den Initiatoren einst eine Mail, er bot von sich aus an, Common Goal zu unterstützen. „Das ist der absolute Sonderfall. Bei den Frauen kommt es öfter vor, dass sie auf uns zukommen“, sagt Griesbeck.

Jedes Mitglied darf selbst darüber bestimmen, für welches Projekt er sein Geld geben möchte. Die Nachfrage und das Interesse bei den Sportlern sei hoch. Momentan gibt es um die 30 Projekte, die Common Goal auf allen Kontinenten unterstützt. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Geschlechtergleichberechtigung, Bildung und Migration.

Jürgen Griesbeck hofft, dass sich im neuen Jahr mehr Fußballer dazu entscheiden, Common Goal beizutreten. Ob derjenige bei der Wahl zum Weltfußballer vertreten ist oder in einer unteren Liga spielt, ist ihm dabei fast egal.