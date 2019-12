Ribéry und Boateng in Florenz: Warten auf die Renaissance

Kevin-Prince Boateng (l.) gelang in Florenz in zwölf Spielen ein Tor. Franck Ribéry kam in elf Partien auf zwei Treffer und zwei Vorlagen.

Viel Geld, wenig Erfolg: In Florenz finanziert ein Investor die Altstars Ribéry und Boateng. Trotzdem steckt der Klub in der Krise.

Florenz/Berlin. War es wegen Weihnachten oder hat Franck Ribéry schon Sehnsucht nach München? Als die Kameras den Franzosen Ende Dezember beim letzten Heimspiel des AC Florenz einfingen, wie er mit geschientem Bein auf der Tribüne saß, trug er eine leuchtend rote Mütze. Bei seiner Fuß-OP eine Woche zuvor hatte der 36-Jährige im Krankenhaus noch mit einer Kopfbedeckung in Fiorentina-Lila posiert. Distanziert sich Ribéry also innerlich bereits von seinem Italien-Abenteuer?

Eine solche Deutung ginge sicher zu weit, aber es lässt sich schon feststellen: Es läuft nicht wie gewünscht für Florenz und seinen Star-Einkauf des Sommers. Ebenso wenig für Kevin-Prince Boateng, den 32-jährigen Deutsch-Ghanaer aus Berlin, der wie Ribéry als Alt-Internationaler verpflichtet worden war, um den Traditionsverein aus der Toskana zu neuem Glanz zu verhelfen.

Ribéry und Co. überwintern auf Rang 15

Doch ohne den verletzten Ribéry und mit einem überforderten Boateng in der Sturmspitze endete die Hinrunde trist für die Fans in Florenz. Im strömenden Regen mussten sie mit ansehen, wie ihre naive Mannschaft überrannt wurde, mit 1:4 gegen AS Rom verlor und nun auf Platz 15 überwintern muss, drei Zähler vor den Abstiegsrängen. Nach dem siebten sieglosen Spiel in Folge war Schluss für Trainer Vincenzo Montella. „Ich sage jetzt nichts, ich genieße nun erst einmal die Stadt“, sagte der frühere Nationalstürmer, der in Florenz schon zum zweiten Mal beurlaubt wurde.

Es gibt schlimmere Schicksale, schließlich zahlen Jahr für Jahr Millionen Touristen viel Geld, um diese Renaissance-Schönheit zu besichtigen, wo einst Künstler wie Leonardo da Vinci, Raffael und Michelangelo wirkten. Seitdem gab es aber wenige Erfolge zu feiern. Vor allem für den örtlichen Fußballverein in Violett, der zuletzt 1969 Meister wurde, obwohl dort zwischendurch Topstürmer wie Gabriel Batistuta oder Luca Toni kickten, oder deutsche Legionäre wie Stefan Effenberg und Mario Gomez. Gegenüber der Konkurrenz aus Mailand und Turin im Norden fühlte man sich in Florenz jedoch stets im Nachteil.

Erst Auszeichnung, dann Schiedsrichter-Attacke

Um diesen Makel zu beheben, wurde im Sommer Franck Ribéry verpflichtet. Nach zwölf Jahren und neun Meistertiteln mit dem FC Bayern mochte sich der 36-Jährige zwar im Ausklang einer großen Karriere befinden, allerdings begleitet von Misstönen wie dem Verzehr goldener Steaks und folgender Fan-Beleidigungen.

In Florenz wurde der Franzose dennoch mit euphorischem Jubel empfangen. „Bring uns nach Europa!“, riefen ihm die Fans nach der Landung zu. Der neue Star versprach, die Fiorentina, im Vorjahr fast abgestiegen, „unter die ersten fünf, vielleicht sogar ersten drei Teams“ zu bringen. Deutlich kühler war der Empfang für Boateng, obwohl der kürzlich noch beim FC Barcelona gekickt hatte. Doch die Tifosi ahnten bereits, dass der Berliner mittlerweile körperlich abgebaut hat.

Ganz anders Ribéry: Obwohl in ungewohnter Rolle als Stürmer aufgestellt, begeisterte der umgeschulte Flügelmann das Publikum mit spektakulären Dribblings und wurde in Italien zum „Spieler des Monats September“ gewählt. Europas Fußballer des Jahres 2013 schien es immer noch drauf zu haben, wurde als „Fenomeno“ gefeiert, als Phänomen. Doch dann zeigte sich erneut die hässliche Seite des streitbaren Stars.

Investor träumt von neuem Stadion

Ende Oktober schubste Ribéry einen Linienrichter und sah dafür Rot. Kaum durfte er nach drei Spielen Sperre wieder aufs Feld, riss ihm Ende November die Syndesmose. Im Februar dürfte Ribéry wieder aufs Feld zurückkehren und muss sich dann einem neuen Trainer beweisen. Guiseppe Iachini, Ex-Profi mit Feuerwehrmann-Image, hat Montella beerbet. Also keine große Lösung, obwohl der Klub und sein neuer Eigentümer ehrgeizige Pläne haben.

Rocco Comisso hatte den Verein im vergangenen Sommer für 170 Millionen Euro übernommen. Der Italo-Amerikaner, der in den USA als Medienmogul mit „Mediacom“ Milliarden machte, „wollte mit der Ribéry-Verpflichtung die Fans ins Stadion locken“, sagt Francesco Caremani, der als Journalist für die Zeitungen „Tuttosport“ und „Corriere della Sera“ schreibt. „Für Comisso ist Florenz eine große Wette auf Profit“, glaubt Caremani.

Boateng überzeugt nur im Kampf gegen Rassismus

Der Geschäftsmann möchte an den steigenden Touristenmassen profitieren und einen neuen Stadionkomplex samt Einkaufszentrum und Hotel bauen. Aber Denkmalschutz und knapper Baugrund stehen ihm dabei im Weg. Eine Situation wie man sie auch in Berlin kennt.

Dazu würde ein Abstieg in der Rückrunde, die für Florenz am 6. Januar in Bologna beginnt (12.30 Uhr, DAZN), so gar nicht ins Konzept passen. Erst recht nicht für Ribéry. „Wenn er unter dem neuen Trainer nicht Fuß fasst, ist er schnell in China oder Katar“, glaubt Caremani, trotz Ribérys Zweijahresvertrag, dotiert mit acht Millionen Euro netto.

Und so ist Kevin-Prince Boateng der Einzige, der derzeit überzeugt in Florenz. Allerdings nur neben dem Platz: Für 2020 hat der frühere ghanaische Nationalspieler eine eigene Task Force gegen Rassismus angekündigt. Wie so viele Beobachter ist er irritiert von der Kampagne des italienischen Verbandes, die statt farbigen Spielern lieber bunte Affen zeigt. Eine farbliche Entgleisung, gegen die Ribérys Mütze in Bayern-München-Rot auf der violetten Fiorentina-Tribüne wie eine Lappalie wirkt.