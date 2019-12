Vierschanzentournee: Termine, Favoriten, Deutsche Hoffnungen

Die 68. Vierschanzentournee startet am Sonnabend in Bischofshofen. Wir geben einen Überblick.

Es wird wieder gesprungen: An diesem Sonnabend startet die Vierschanzentournee in Oberstdorf. Das vierte Springen wird am 5. und 6. Januar in Bischofshofen ausgetragen. Die Berliner Morgenpost beantwortet vor dem Start der Vierschanzentournee die wichtigsten Fragen.

Was sind die Stationen?

Oberstdorf (29. Dezember)

Garmisch-Partenkirchen (1. Januar)

Innsbruck (4. Januar)

Bischofshofen (6. Januar)

Wer überträgt die Verschanzentournee?

Oberstdorf

Sonnabend, 28. Dezember: Qualifikation (16.30 Uhr)

Sonntag, 29. Dezember: 1. Tourneespringen (17.30 Uhr/beides ARD und Eurosport)

Garmisch-Partenkirchen

Dienstag, 31. Dezember: Qualifikation (14 Uhr)

Mittwoch, 1. Januar: 2. Tourneespringen (14 Uhr/beides ZDF und Eurosport)

Innsbruck

Freitag, 3. Januar: Qualifikation (14 Uhr)

Sonnabend, 4. Januar: 3. Tourneespringen (14. Uhr/beides ZDF und Eurosport)

Bischofshofen

Sonntag, 5. Januar: Qualifikation (16.30 Uhr)

Montag, 6. Januar: 4. Tourneespringen (17.15 Uhr/beides ARD und Eurosport)

Wer sind die Favoriten?

Vor allem Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan, auch wenn seine Dominanz nicht mehr so groß ist wie noch vor einem Jahr. Gute Karten haben zudem Stefan Kraft (Österreich) und Kamil Stoch (Polen). Aus deutscher Sicht darf sich Karl Geiger dank seiner Konstanz durchaus etwas ausrechnen.

Und die übrigen Deutschen?

Neben Geiger, der als einziger DSV-Adler in diesem Winter auf dem Podest stand, hat nur Markus Eisenbichler realistische Chancen auf eine Top-Platzierung. Der Dreifach-Weltmeister sucht allerdings bislang seine Form. Das gilt auch für Stephan Leyhe, vergangenes Jahr immerhin Tournee-Dritter. Nie abschreiben darf man zudem den bislang formschwachen Richard Freitag, der in Innsbruck schon gewonnen hat.

Was ist mit Schmid, Wellinger, Freund, Siegel?

Der junge Constantin Schmid (20), zuletzt in Nischni Tagil immerhin Siebter, ist für die eine oder andere Überraschung gut. Für Ex-Weltmeister Severin Freund kommt nach seiner langen Auszeit die Tournee dagegen zu früh, er muss zuschauen. Olympiasieger Andreas Wellinger und David Siegel (beide Kreuzbandriss) werden in diesem Winter gar nicht mehr springen.

Schafft wieder jemand den Grand Slam?

Eigentlich unglaublich: In den ersten 64 Jahren war Sven Hannawald der einzige Springer, der alle vier Wettbewerbe in einem Winter gewann. Dann kamen Kamil Stoch (2017/18) und Kobayashi (2018/19) und wiederholten dieses Kunststück nacheinander. In diesem Winter ist das Feld ausgeglichen wie selten zuvor, ein dritter Grand Slam in Folge daher eher unwahrscheinlich.

Wer kann überraschen?

Überraschungen haben bei der Tournee Tradition: Die Österreicher Thomas Diethart (2013/2014) und Stefan Kraft (2014/2015) waren ohne jeden Weltcupsieg in die Tournee gegangen - und triumphierten. Eine ähnliche Rolle könnten diesmal vielleicht Jan Hörl (Österreich) oder der Japaner Yukiya Sato spielen - oder Geiger.

Wie lief die Tournee zuletzt aus deutscher Sicht?

In den vergangenen vier Jahren wurden drei DSV-Adler Zweiter: Freund (2015/16), Wellinger (2017/18) und Eisenbichler (2018/19). Im letzten Winter wurde Leyhe zudem Dritter. Das einzige Problem: Einer war immer besser. Letzter deutscher Tourneesieger ist daher weiter Sven Hannawald, der 2001/02 alle vier Springen gewann.

Und wie lief die Saison bislang?

Durchwachsen. Die DSV-Adler reisen ohne Sieg zur Tournee, das gab es zuletzt vor neun Jahren. Nur zwei Podestplätze (Geiger 2. in Nischni Tagil und 3. in Engelberg) hatte es ebenfalls letztmals 2010/2011 gegeben.

Im Gegensatz zu anderen Weltcups wird der erste Durchgang bei der Vierschanzentournee traditionell im K.o.-Modus ausgetragen. Die 50 qualifizierten Athleten werden in 25 Paare unterteilt und treten in direkten Duellen gegeneinander an. Dabei springt der Erste der Qualifikation des Vortages gegen den 50., der Zweite gegen den 49. und so weiter, die Sieger schaffen es direkt in den zweiten Durchgang. Das gilt auch für die fünf besten Verlierer („Lucky Loser“), die das Feld der 30 Starter im Finale auffüllen. Bei Punktgleichheit kommt der Springer mit der niedrigeren Startnummer weiter.

Was gibt es zu gewinnen?

Recht wenig: 20.000 Schweizer Franken (ca. 18.400 Euro) erhält der Tourneesieger, 10.000 Franken gibt es für einen Tagessieg. Zum Vergleich: Bei der neuen „Raw Air“-Serie in Norwegen gibt es bei den Männern 60.000 Euro, bei den Frauen 35.000 Euro für den Sieger. Dort gehen anders als bei der Tournee auch die Zweiten und Dritten nicht leer aus.