Sabine Lisicki lässt Zeitpunkt für Comeback noch offen

Sabine Lisicki arbeitet am Comeback. Die Australien Open kommen für sie aber noch zu früh.

Immer wieder musste Sabine Lisicki Rückschläge einstecken. Doch die Berlinerin gibt nicht auf. Sie will sich zurückkämpfen.

Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat den Zeitpunkt ihres Comebacks auf der Tennis-Tour nach monatelanger Krankheitspause offen gelassen. „Natürlich hat man sich so ein, zwei Turniere in den Kopf gesetzt, bei denen man gerne spielen würde. Aber für mich ist wirklich oberste Priorität, fit zurückzukommen. Ich warte lieber eine Woche oder zwei Wochen länger anstatt eine Woche zu früh anzufangen“, sagte die 30 Jahre alte Berlinerin in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Pfeifferschem Drüsenfieber: Sabine Lisicki arbeitet am Comeback

Zu den Australian Open im Januar wird Lisicki jedoch nicht reisen. Aktuell arbeitet sie nach ihrer Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber an ihrer Rückkehr.

„Man muss das kontinuierlich aufbauen. Und das tun wir. So, wie es die Ärzte geraten haben. Bisher läuft das alles sehr gut. Australien kommt definitiv noch zu früh, ich brauche noch die Zeit zum Aufbau“, sagte sie.

Die frühere Weltranglisten-Zwölfte, die 2017 am Knie operiert wurde und 2018 eine Fußverletzung erlitt, hatte Ende September ihre Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber öffentlich gemacht. Ihr bislang letztes Match bestritt Lisicki Ende Juli dieses Jahres bei einem kleinen Turnier in Karlsruhe.

Sabine Lisicki: Keine Gedanken an Rücktritt

Der Verzicht auf die Australian Open sei „hart“, sagte Lisicki, die 2013 im Wimbledon-Endspiel der Französin Marion Bartoli unterlag und mittlerweile nur noch auf Platz 563 der Weltrangliste geführt wird.

Gedanken an einen Rücktritt hatte sie während der Auszeit nach eigenen Worten nicht. „Es ist einfach so: Ich habe den Tennisplatz und das Spielen mega vermisst. Und die Leidenschaft für meinen Sport ist einfach zu groß, das Feuer immer noch da. Ich sage immer: einmal mehr aufstehen als man hingefallen ist“, sagte Lisicki.