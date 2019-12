Leipzig dreht Spiel und holt sich die Herbstmeisterschaft

RB Leipzig - FC Augsburg 3:1 (0:1)

RB Leipzig hat seine herausragende Hinrunde mit dem erstmaligen Gewinn der Herbstmeisterschaft gekrönt. Der Champions-League-Achtelfinalist bremste am 17. Spieltag den Höhenflug des FC Augsburg mit einem 3:1 (0:1)-Sieg und überwintert an der Tabellenspitze. Das Punktekonto auf 37 Zähler schraubte Leipzig dank der Treffer von Konrad Laimer (68.), Patrik Schick (80.) und Yussuf Poulsen (90.). Augsburg, das nach zuletzt fünf Siegen aus sechs Spielen einen Dämpfer kassierte, war durch Florian Niederlechner (8.) in Führung gegangen. Der FCA liegt mit 23 Punkte im gesicherten Mittelfeld.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2:0 (0:0)

Tor-Youngster Joshua Zirkzee hat den FC Bayern auch zum Jahresabschluss wieder gerettet. Der 18 Jahre alte Niederländer avancierte am Samstag beim 2:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg mit seinem Joker-Tor in der 85. Minute erneut zum Münchner Matchwinner. Erst am Mittwoch hatte der Nachwuchsspieler beim 3:1 in Freiburg in der Nachspielzeit bei seiner ersten Ballberührung zum 2:1 getroffen. Auch da hatte ihn Trainer Hansi Flick kurz vor Schluss für Topstar Philippe Coutinho eingewechselt. Und wie in Freiburg legte Nationalspieler Serge Gnabry anschließend noch ein Tor nach (89.).Der Bayern-Tank schien bis zum späten Doppelschlag leer. Dann aber legte Thomas Müller erst Zirkzee den Ball auf - und kurz danach Robert Lewandowski beim 2:0 Gnabry. Beide Male war auch der bis dahin herausragend haltende Koen Casteels im VfL-Tor machtlos.

Schalke 04 - SC Freiburg 2:2 (1:0)

Der FC Schalke hat den Sprung in die Champions-League-Ränge verpasst. Im Duell mit dem SC Freiburg musste sich das Team von Trainer David Wagner mit einem 2:2 (1:0) begnügen, schloss die Hinrunde aber mit 30 Punkten und damit so gut wie in der Vizemeister-Saison 2017/18 ab. Vor 61.867 Zuschauern in der Veltins Arena hatte Suat Serdar (27.) am Samstag für die Führung des Revierclubs gesorgt. Doch nach zwei Elfmetertoren von Nils Petersen (54.) und Vincenzo Grifo (67.) drohte den Gastgebern sogar eine Niederlage, ehe Einwechselspieler Ahmed Kutucu (80.) zum Ausgleich traf. Die Freiburger rangieren trotz des Achtungserfolgs nach zuletzt zwei Niederlagen erstmals in dieser Saison nicht in den Top Sechs der Tabelle.

1. FC Köln - Werder Bremen 1:0 (1:0)

Werder Bremen hat beim 1. FC Köln die vierte Niederlage in Serie kassiert und geht mit großen Abstiegssorgen in die Winterpause. Nach dem 0:1 (0:1) beim direkten Konkurrenten in der Fußball-Bundesliga am Samstag droht dem Krisen-Team von Trainer Florian Kohfeldt an diesem Sonntag sogar der Sturz auf einen direkten Abstiegsplatz. Jhon Cordoba (39. Minute) bescherte den Rheinländern dagegen den dritten Sieg am Stück. Damit holte der FC binnen einer Woche mehr Punkte als in den 14 ersten Saisonspielen zusammen.

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Bayer Leverkusen hat sein vorweihnachtliches Tief hinter sich gelassen und geht mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gewannen die Rheinländer am letzten Hinrunden-Spieltag 1:0 (0:0) beim FSV Mainz 05. Der eingewechselte Lucas Alario (90.+3) erzielte in Leverkusener Unterzahl das Siegtor. Der Brasilianer Wendell hatte wegen wiederholten Foulspiels zuvor Gelb-Rot (72.) gesehen.