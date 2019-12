Alba reist genervt nach Hamburg – Treffen mit Schaffartzik

Alba Berlin lässt in der Euroleague erneut Punkte liegen – und nun wartet in Hamburg Aufsteiger Towers, der den Favoriten ärgern will.

Berlin. Der strapaziöse Reiseplan von Alba Berlin nimmt auch auf einen 73-Jährigen keine Rücksicht. Am Freitag feierte Trainer Aito Reneses in Lyon Geburtstag. Sein Team machte ihm bei der 81:93-Niederlage in der Basketball-Euroleague im „Astroballe“ von Villeurbanne keine Geschenke. Und tags darauf ging es schon per Flugzeug weiter zu den Hamburg Towers, wo die Berliner an diesem Sonntag (18 Uhr, Magentasport) um Bundesliga-Punkte kämpfen.

Alba Berlin holt auch in Lyon nicht sein Maximum heraus

Ein gefährlicher Gegner für ein Team, das sein drittes Spiel in fünf Tagen bestreiten muss und dazu zwei kräftezehrende Reisen in den Knochen hat. Der Aufsteiger hat nicht nur den sicher hochmotivierten Ex-Berliner Heiko Schaffartzik (35) in seinen Reihen, sondern sich mit dem Mexikaner Jorge Gutierrez und dem Venezolaner Michael Carrera in den vergangenen Wochen auch enorm verstärkt. Trotzdem ist Hamburg Tabellenvorletzter.

Es wird vor allem von den Gästen abhängen, wie die Partie ausgeht. Obwohl sie große Verletzungsprobleme haben, ist ihr Kader besser besetzt. Doch wie es um Fitness und Selbstvertrauen bestellt ist, das ist eine andere Frage. Die Hamburger haben gerade in Braunschweig gewonnen und fühlen sich im Aufwind. Alba hat in der Euroleague einen Sieg gegen Bayern München hergeschenkt und auch in Villeurbanne nicht sein Maximum herausgeholt.

Klägliche Wurfquote aus der Distanz

Über weite Strecken waren die Franzosen nicht besser als ihr Gegner. Ihnen reichte ein aggressiv geführtes drittes Viertel (31:14), die Partie zu entscheiden. Keine Berliner Verteidigung, keine Berliner Auszeit wurde eingesetzt, ihren 16:1-Run zu bremsen. ASVEL nutzte das zu letztlich 93 Punkten – so vielen wie nie zuvor in Europas Königsklasse.

„Wir haben nicht gut eins-gegen-eins verteidigt“, sagte Reneses, „und wir haben aus der Distanz nicht so getroffen wie üblich.“ Nur drei Treffer bei 19 Dreier-Versuchen: Das ist in der Tat dürftig für ein Team, das sonst mit einer 40-Prozent-Quote in dieser Disziplin glänzt. Was bleibt, ist das Gefühl: Alba könnte in der Euroleague besser dastehen, wenn es seine Chancen besser nutzen würde.

