Annica Höftmann trainiert bei der Nord-Berliner Schützengemeinschaft in der Anlage Senheimer Straße.

Auf dem Rummel entdeckte Annica Höftmann den Spaß am Schießen. Im Verein lernte sie etwas Überraschendes über die Sportart.

Berlin. Immer wieder blickte der Mann am Schießstand neidisch zu Annica Höftmann herüber. Während er sich auf dem Schollenfest in Tegel vergeblich abmühte, seiner Frau die versprochene Rose zu schießen, war bei ihr fast jeder Schuss ein Treffer. Irgendwann konnte es Höftmann nicht länger mit ansehen. Nach einem weiteren Treffer schenkte sie ihm eine von ihren Blumen und machte damit nicht nur ihn, sondern auch seine Gattin glücklich.

Ihre Mutter war strikt dagegen gewesen, dass sie sich überhaupt am Schießstand probiert. In ihren Augen war Höftmann damals noch viel zu jung dafür. Auch als ihre Tochter nach dem überraschend guten Ergebnis gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könnte, Mitglied in einem Schützenverein zu werden, wimmelte sie ab. „Ich hatte wie viele Außenstehende völlig falsche Vorstellungen“, sagt sie. Mittlerweile ist die Mutter selbst im Schießsport aktiv, doch mit den Leistungen von Annica Höftmann kann sie nicht mithalten.

Annica Höftmann ist durch das Schießen ruhiger geworden

Schon oft war die 17-Jährige Berliner Meisterin und zudem seit 2015 bei jeder deutschen Meisterschaft vertreten. Meist im Kleinkaliberschießen oder mit der Mannschaft, doch in diesem Jahr auch erstmals mit dem Luftgewehr, wo die Anforderungen schon für die Qualifikation besonders hoch sind. Am Ende belegte sie unter 102 Starterinnen Platz 34 – für Berliner Verhältnisse ein hervorragendes Ergebnis. Im Privaten bescherte ihr das Schießen indes noch ein ganz anderes Erfolgserlebnis.

„Schießen fördert die Konzentration“, erklärt Annica Höftmann. In der Schule sei sie früher bei Klassenarbeiten häufig huschelig von Aufgabe zu Aufgabe gesprungen. „Erst durch das Schießen bin ich viel ruhiger und strukturierter geworden“, sagt sie.

Ein Einhorn soll junge Menschen zum Schießen bringen

Seit dieser Saison startet sie mit der Nord-Berliner Schützen-Gemeinschaft (NBSG) außerdem in der zweiten Bundesliga. In der Frauenklasse kämpft das vor allem mit Jugendlichen besetzte Team um den Klassenerhalt. Die Reinickendorferin weiß, warum die Konkurrenz aus dem Bundesgebiet meist stärker ist. „In Berlin spielt der Schießsport im Vergleich zu Baden-Württemberg, Bayern oder Niedersachsen keine so große Rolle“, sagt sie. Dort dürfe man mit Erlaubnis der Eltern teilweise sogar schon mit zehn Jahren anfangen, während das in Berlin erst mit zwölf erlaubt ist. „Dieser Rückstand lässt sich später kaum noch aufholen“, sagt sie.

Die gesamten Strukturen sind gerade in Süddeutschland deutlich professioneller. Dort werden junge Talente gezielt geworben und nicht zufällig auf dem Rummelplatz entdeckt. Als Landesjugendsprecherin des Schützenverbands Berlin-Brandenburg will Höftmann aber auch in der Hauptstadt künftig noch mehr Jugendliche für den Schießsport begeistern. Dafür hat sie sich unter anderem das „Shootycorn“ als Maskottchen ausgedacht – ein schießendes Einhorn, das die jüngere Generation ansprechen soll. „Wir wollen jünger und moderner auftreten“, sagt sie. Erste Erfolge gibt es bereits: Bei der NBSG sind seitdem schon einige Jugendliche neu dazugestoßen.

Erstaunte Blicke: Du bist im Schützenverein?

Trotzdem erntet Annica Höftmann als junge Frau häufig noch erstaunte Blicke, wenn sie erzählt, dass sie im Schützenverein ist. In Berlin ist der Mädchenanteil eher gering, während bei den deutschen Meisterschaften rund die Hälfte der Teilnehmer weiblich ist. „Es heißt sogar, dass Frauen besser schießen können“, sagt sie – Jungs seien oft einfach ein bisschen zu hibbelig. Angefangen hat Höftmann einst mit dem Luftgewehr, später kam dann das Kleinkaliber hinzu.

Der Unterschied: Die Zielscheibe ist weiter entfernt und entsprechend größer; zudem wird beim Luftgewehr vor allem im Stehen geschossen, beim Kleinkaliber dagegen sowohl stehend als auch liegend und im Knien. Seit dieser Saison besteht der sogenannte Dreistellungskampf auch bei den Frauen aus dreimal 40 Schüssen aus jeder Lage. „Es ist die Königsdisziplin“, sagt Annica Höftmann. Bis zu fünf Stunden dauert ein solcher Wettkampf, weil die Sportler vor jeder neuen Stellung immer erst ihre Waffe neu justieren müssen. „Das ist eine enorme mentale Herausforderung, über einen solch langen Zeitraum die ganze Zeit fokussiert zu bleiben“, sagt die Berlinerin.

Von 120 Schüssen landen nur 15 nicht in der Zehn

Die Besten schaffen trotzdem ein Ergebnis von 1185 Ringen – von 120 Schüssen landen also gerade einmal 15 nicht in der Zehn. Auch körperlich kann Schießen auf Dauer ziemlich anstrengend sein. Beim Luftgewehr geben daher eine spezielle Schießjacke und Schießhose aus festem Leinen oder Leder dem Körper zusätzlich Halt. Auf dem Rummel gibt es das nicht, zudem werden dort ganz andere Waffen verwendet als im Sportbereich. Als Höftmann vor Kurzem wieder einmal ein Volksfest besuchte, scheiterte sie deshalb kläglich. Die Rosen musste an diese Tag jemand anderes schießen.