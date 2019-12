Flicks Finale vor dem neuen Vertrag

Berlin. Eins steht schon jetzt fest: Spannend wird der letzte Bundesliga-Spieltag des Kalenderjahres allemal. RB Leipzig will die erste Herbstmeisterschaft seiner Klubgeschichte festzurren, der abgestürzte SV Werder kämpft in Köln gegen die Krise und Hansi Flick um einen Vertrag beim FC Bayern. Was Sie zum 17. Spieltag wissen müssen.

Weiterbeschäftigung

„Weihnachtsmann“ Karl-Heinz Rummenigge hat das Vertrags-Paket für Hansi Flick schon geschnürt, doch der Trainer will erst noch die Bescherung abwarten. „Das sind alles Dinge, die wir nach dem Spiel besprechen“, sagte Flick vor seiner voraussichtlich letzten Begegnung als „Bis auf Weiteres“-Coach von Bayern München. Erst nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) soll die frohe Botschaft verkündet werden.

An Flicks Weiterbeschäftigung bis Sommer gibt es eigentlich keine Zweifel mehr, selbst eine Niederlage dürfte daran nichts ändern. Der 54 Jahre alte Coach passe zur Mannschaft, sein Spielstil sei einer, „der nicht nur uns, sondern auch den Fans gefällt“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: „Man muss die Handschrift eines Trainers sehen. Und das ist bei uns wieder der Fall.“

Ein Fall für den OP-Tisch ist Stürmer Robert Lewandowski. Der Pole will sich nach dem Wolfsburgspiel an der Leiste operieren lassen. Die Pause danach soll maximal zwei Wochen dauern

Herbstmeisterschaft

Julian Nagelsmann wollte die greifbare Herbstmeisterschaft nicht zu hoch hängen. „Eine halbe Schale wird uns die DFL sehr wahrscheinlich nicht überreichen“, sagte der Trainer von RB Leipzig vor der Partie am Sonnabend gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky). Womit er zweifellos recht hat, aber dafür hätte die erste Herbstmeisterschaft der Klubgeschichte eben andere Reize.

„Psychologisch ist es schön, wenn man auf die Tabelle schaut und das eigene Logo oben ist. Es ist der Anreiz, dass man die Dinge selbst in der Hand hat“, sagte der 32-Jährige. In Augsburg kommt allerdings das Team der Stunde nach Leipzig. Der FCA holte aus sechs Spielen stattliche 16 Punkte.

Abstiegskampf

Beim SV Werder können sie von derartigen Bilanzen nur noch träumen. Nach Niederlagen gegen Paderborn (0:1), Bayern München (1:6) und Mainz (0:5) stehen die Hanseaten am Sonnabend beim 1. FC Köln (15.30 Uhr, Sky) mächtig unter Druck. „Die Mannschaft ist schon etwas getroffen von dem, was in den letzten Wochen so passiert ist“, sagte Coach Florian Kohfeldt nach dem Sturz auf den Relegationsrang.

Sein Ansatz in der Krise: Reden, reden, reden, die Angst vor dem Versagen muss raus aus den Köpfen. Mit 40 Gegentoren in 16 Partien stellt Werder die schlechteste Defensive der Liga. Umso mehr ruht die Hoffnung auf dem genesenen Philipp Bargfrede – mit dem Sechser könnte ein Stück Stabilität zurückkehren. Und die kann Bremen bei den urplötzlich wiedererstarkten Kölnern gut gebrauchen. „Sie sind stark im Eins-gegen-eins“, warnte Kohfeldt, „und da hatten wir zuletzt Defizite.“