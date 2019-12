1899 Hoffenheim gegen den BVB live im TV & Stream - So sehen Sie das Freitagsspiel

Bundesliga: Am Freitag trifft der BVB auf 1899 Hoffenheim

17. Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Freitag trifft Borussia Dortmund auf 1899 Hoffenheim. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.

1. Bundesliga So sehen sie das Spiel Hoffenheim gegen den BVB live

Berlin/München. Siebzehnter Spieltag in der 1. Bundesliga: Am Freitag (20. Dezember, Anstoß 20.30 Uhr) trifft Borussia Dortmund auswärts auf die TSG 1899 Hoffenheim. Kann der BVB die Hinrunde mit einem Auswärtssieg beenden? Oder wird die TSG vor der Winterpause erneut zum Stolperstein?

Das letzte Duell beider Vereine in der Bundesliga im Februar endete nach einer beeindruckenden Aufholjagd der Kraichgauer mit einem 3:3-Unentschieden.

1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund live im ZDF

Das Spiel 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund wird live im Free-TV übertragen. Für den 1., 17. und 18. Spieltag hat sich das ZDF die Rechte am Freitagsspiel gesichert. Los geht es im ZDF am Freitag (20. Dezember) ab 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Im Studio moderiert Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit dem Experten Oliver Kahn. Pünktlich zum Anstoß um 20.30 Uhr schaltet das ZDF dann live in die PreZero Arena zu Kommentator Béla Réthy.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet das ZDF auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der kostenlose Livestream ist zu erreichen über zdf.de. Der Streaming-Dienst DAZN stellt 40 Minuten nach Spielende Videos mit den Höhepunkten der Begegnungen bereit.

1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Freitagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

