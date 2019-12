Handball: HC Erlangen gegen die Füchse Berlin live im TV & Stream

Duell in der HBL: Am Sonntag treffen die Füchse Berlin auswärts auf den HC Erlangen. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

18. Spieltag in der Handball-Bundesliga: Am Sonntag (22. Dezember, 16.00 Uhr) treffen die Füchse Berlin auswärts auf den HC Erlangen in Franken. Beim letzten Duell beider Mannschaften in der HBL im September 2019 setzten sich die Berliner souverän mit 30:23 durch. Wer kann das Spiel in der Arena Nürnberger Versicherung für sich entscheiden?

HC Erlangen gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen den HC Erlangen kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag (22. Dezember) um 15.55 Uhr. Ab 16.00 schaltet Sky dann live zum Spiel. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Spiel der Füchse gegen den HC Erlangen können online auf Internetseite der Erlanger erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Sonntag (22. Dezember) um 16.00 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung sind noch Karten erhältlich.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: HC Erlangen vs. Füchse Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

Lesen Sie mehr zum Thema Füchse Berlin:

Wehe, wenn die Füchse Rot sehen

Keeper Ziemer pariert die Füchse zum Überraschungscoup

Bei den Füchsen gilt: Ein Kopljar für alle Fälle