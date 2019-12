Eishockey: Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG live im TV & Stream

DEL: Am Donnerstag empfangen die Eisbären Berlin die Düsseldorfer EG

DEL: Am Donnerstag empfangen die Eisbären Berlin die Düsseldorfer EG. Alle Infos zu Spiel, Tickets & Ticker.

Die Eisbären Berlin haben am letzten Spieltag die dritte Niederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga kassiert. Obwohl die Berliner als Führende ins Schlussdrittel gingen, verloren sie am Ende bei Liga-Schlusslicht Schwenninger Wild Wings mit 4:5 (0:1, 4:2, 0:2) - behaupten aber ihren vierten Tabellenplatz.

Der Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee hofft, dass die Mannschaft die Balance zwischen Offensive und Defensive schnell findet: Eisbären-Chef Lee: „Nicht alles auf die Torhüter schieben“

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich den Hauptstädtern am Donnerstag (12. Dezember, 19.30 Uhr), wenn sie die Düsseldorfer EG in der Mercedes-Benz Arena empfangen. Beim letzten Duell gegen Düsseldorf im Oktober 2019 verloren die Eisbären mit 0:4. Können sie sich am Donnerstag für die Niederlage revanchieren?

Das sind die neuen Regeln in der DEL

Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG im Live-Stream der Telekom

Alle Spiele der DEL werden live und in HD über das TV Angebot MagentaTV ausgestrahlt sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung gestellt. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

DEL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Eisbären

Tickets für das Heimspiel der Eisbären gegen die Düsseldorfer EG können online auf der Internetseite der Eisbären erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Mercedes-Benz Arena am Donnerstag (12. Dezember) um 19.30 Uhr sind noch Karten erhältlich.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eisbären Berlin vs. Düsseldorfer EG

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Eisbären Berlin.

Lesen Sie mehr zum Thema Eisbären Berlin:

Eisbären-Trainer Aubin verärgert über seine Mannschaft

Eisbären wollen beim Letzten mehr als nur Charakter zeigen

Die Eisbären sind noch viel zu launisch