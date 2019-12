Handball: Füchse Berlin gegen den THW Kiel live im TV & Stream

Handball: Am Donnerstag empfangen die Füchse Berlin den THW Kiel

Duell in der HBL: Am Donnerstag empfangen die Füchse Berlin den THW Kiel. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

Dezimierte Füchse verlieren Topspiel in Hannover

Ohne vier Stammkräfte verloren die Füchse Berlin am letzten Spieltag mit 28:31 in Hannover. Den Sprung auf Platz drei in der Handball-Bundesliga hat der Hauptstadtklub damit genauso verpasst wie den fünften Liga-Sieg in Folge. „Mit 28 Toren musst du ein besseres Ergebnis erzielen“, sagte Trainer Velimir Petkovic, der sich mit seiner Mannschaft nun erstmal mit Platz sieben begnügen muss.

Jetzt geht es für die dezimierten Füchse am Donnerstag (12. Dezember, 19 Uhr) gegen den THW Kiel. Beim letzten Duell beider Vereine im Finale des EHF-Cup im Mai 2019 setzten sich die Kieler mit 26:22 durch. Können sich die Berliner am Donnerstag in der Max-Schmeling-Halle revanchieren?

Füchse Berlin gegen den THW Kiel im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen den THW Kiel kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Donnerstag (12. Dezember) um 18.30 Uhr. Ab 19.00 schaltet Sky dann live zum Spiel in die Max-Schmeling-Halle. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Spiel der Füchse gegen den THW Kiel können online auf Internetseite der Berliner erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Donnerstag (12. Dezember) um 19.00 Uhr in der Max-Schmeling-Halle sind noch Karten erhältlich.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Füchse Berlin vs. den THW Kiel

