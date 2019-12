Olympia-Bann für Russland? So läuft die Entscheidung

Lausanne. An diesem Montag entscheidet das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) in Lausanne über die Suspendierung der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada und damit verbundene weitere Sanktionen gegen Russland. Das Treffen beginnt um 10 Uhr, die Pressekonferenz soll gegen 13.30 Uhr im Royal Savoy Hotel stattfinden.

Warum steht Russland wieder am Pranger?

Grund für das laufende Ausschlussverfahren sind manipulierte Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor. Mit dem Datenpaket soll das gesamte Ausmaß des Dopingskandals erfasst werden, es enthält Informationen über alle Dopingtests zwischen 2012 und 2015. Damit könnten auch einzelnen Sportlern Dopingvergehen nachgewiesen werden. Dies sollte offenbar durch die Manipulation verhindert werden.

Welches wären die schwerwiegendsten Konsequenzen?

Sollten die Empfehlungen der zuständigen Prüfkommission CRC angenommen werden, würde Russland vier Jahre von bestimmten sportlichen Großereignissen ausgeschlossen werden und dürfte diese auch nicht ausrichten. Dazu gehören Olympische und Paralympische Spiele, Olympische Jugendspiele, Weltmeisterschaften, die von Unterzeichnern des Wada-Codes ausgerichtet werden, sowie Wettbewerbe, die unter der Verantwortung von sogenannten „Major Event Organisations“ stattfinden. Dazu gehören kontinentale Zusammenschlüsse von Nationalen Olympischen Komitees oder Veranstalter von Multi-Sport-Events. Russische Sportler müssten nachweisen, dass sie von dem Skandal nicht betroffen sind, dann dürften sie als neutrale Athleten starten.

Welche Möglichkeiten hat Russland bei einer Verurteilung?

Innerhalb von 21 Tagen kann das Land Einspruch einlegen. Dann kommt der Fall vor den Internationalen Sportgerichtshof Cas. In diesem Fall droht monatelange Ungewissheit.

Droht Russland sogar ein kompletter Bann von Olympia?

Erst einmal nicht. Das Exekutivkomitee kann am Montag die Vorschläge der Prüfkommission nur akzeptieren oder ablehnen. Ein kompletter Olympia-Bann ist in den Vorschlägen nicht enthalten. Eigene Sanktionen kann das Gremium nicht einfach so beschließen. Sollte das Wada-Exko die Vorschläge nicht akzeptieren, würde der Fall wieder an das CRC zurückverwiesen.

Welchen Handlungsspielraum haben die Verbände, die Vorgaben umzusetzen?

Eigentlich keinen. IOC-Präsident Thomas Bach betonte, die Entscheidung der Wada sei „verbindlich“. Jeder Organisation, die die Vorgaben nicht umsetzt, drohen selbst Strafen.

Was hat sich zu den vergangenen Jahren geändert?

Seit dem vergangenen Jahr hat die Wada selbst die Macht, nicht nur ihre Mitgliedsorganisationen zu bestrafen, sondern auch die dahinterstehenden Länder. Festgelegt ist dies im sogenannten International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS).

Hat das IOC Einfluss auf die Entscheidung?

Indirekt. Im zwölfköpfigen Exekutivkomitee sitzen insgesamt vier Personen, die auch IOC-Mitglied sind. Dazu noch zwei weitere Stimmberechtigte aus der „Olympische Bewegung“.

Wie sind die Reaktionen in Deutschland?

Bundesinnenminister Horst Seehofer sprach sich am Sonnabend in Frankfurt am Main für harte Konsequenzen aus. „Wenn solche Machenschaften aufgedeckt und belegt werden, sollten wir konsequent diejenigen ausschließen, die so etwas zugelassen, unterstützt oder gemacht haben. Ich bin für Null-Toleranz“, sagte der CSU-Politiker. DOSB-Präsident Alfons Hörmann warnte zudem vor einer weiteren Hängepartie. „Das Thema des russischen Dopingskandals darf nicht zum Markenzeichen der Spiele in Tokio werden“, sagte er.

Was sagt Russland?

Russland hatte betont, dass die Veränderungen an den Daten aufgrund von „technischen Problemen“ passiert seien. Das russische Außenministerium verschärfte den Ton in der vergangenen Woche und sprach von einem „Kampf ohne Regeln“ und bediente Verschwörungstheorien. Der Präsident des russischen Olympia-Komitees ROC, Stanislaw Posdnjakow, betonte, dass sein Land alles tun werde, um in Tokio unter russischer Flagge zu starten.

Warum darf Russland an der Fußball-EM teilnehmen?

Weil die Fußball-EM laut Wada ein „kontinentales Einzelsportereignis“ ist und damit nicht unter die sanktionierten Events fällt. Auch der Spielort St. Petersburg, in dem drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale stattfinden, wäre demnach nicht gefährdet.

Bekommt der Fußball eine Sonderregel?

Nein, nach Definition der Wada sind auch Europameisterschaften in anderen Sportarten nicht betroffen. Nicht ausgenommen wäre beispielsweise die Fußball-WM in Katar. Der Weltverband Fifa äußerte sich bisher nicht zu möglichen Auswirkungen.