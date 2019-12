EuroLeague: Fenerbahçe Basketball gegen Alba Berlin live im TV & Ticker

Basketball EuroLeague: Für Alba geht es am Freitag auswärts gegen Fenerbahçe

12. Spieltag in der Basketball EuroLeague: Am Freitag trifft Alba Berlin auf das Basketball-Team von Fenerbahçe. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Zwölfter Spieltag in der EuroLeague: Alba Berlin trifft am Freitag (6. Dezember, 18.45 Uhr) auf das Basketball-Team von Fenerbahçe. Bisher gab es in der Vereinsgeschichte erst zwei Aufeinandertreffen mit den Türken. Die Bilanz ist ausgeglichen - jeweils ein Spiel konnte die Teams für sich entscheiden. Zuletzt gab es im Dezember 2008 ein 72:63-Heimsieg der Berliner.

Fenerbahçe Basketball gegen Alba Berlin live im Stream

Die Spiele der EuropaLeague können über euroleague.tv (13.99 im Monat) oder über das TV Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Auswärtsspiel gegen Fenerbahçe Basketball können online auf der Internetseite der Istanbuler erworben werden. Das Spiel findet am Freitag (6. Dezember) ab 18.45 Uhr in der Ülker Sports Arena statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur Basketball EuroLeague. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Fenerbahçe Basketball vs. Alba Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

