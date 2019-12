Handball: TSV Hannover-Burgdorf gegen die Füchse Berlin live im TV & Stream

Handball: Am Sonntag treffen die Füchse Berlin auf die TSV Hannover-Burgdorf

Duell in der HBL: Am Sonntag treffen die Füchse Berlin auf die TSV Hannover-Burgdorf. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

Die Füchse Berlin gewannen am letzten Spieltag gegen die MT Melsungen mit 28:22 und konnten damit ihren fünften Sieg in Folge feiern. Mit dem Erfolg kletterten die Füchse auf Tabellenrang vier. „Wir waren alle richtig gut motiviert“, sagte Fabian Wiede, „alle waren heiß und wollten gewinnen.“

Jetzt geht es für die Berliner in der Handball-Bundesliga am Sonntag (8. Dezember, 13.30 Uhr) auswärts gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Beim letzten Duell beider Vereine im 2. Viertelfinale des EHF-Pokals im April 2019 setzten sich die Berliner knapp mit 30:28 durch.

TSV Hannover-Burgdorf gegen die Füchse Berlin im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen Nordhorn-Lingen kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Sonntag (8. Dezember) um 13.00 Uhr. Ab 13.30 schaltet Sky dann live zum Spiel. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Spiel der Füchse gegen die TSV Hannover-Burgdorf können online auf Internetseite der Recken erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Sonntag (8. Dezember) um 13.30 Uhr in der Swiss Life Hall sind noch Karten erhältlich.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: TSV Hannover-Burgdorf vs. Füchse Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

