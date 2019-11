Achtelfinale im DFB-Pokal 2019/2020: Alle Partien im Überblick

Im Achtelfinale kommt es zu vier reinen Erstliga-Duellen. Das ergab die Auslosung durch die deutsche Nationalspielerin Turid Knaak von der SGS Essen in der ARD-Sportschau am 3. November.

DFB-Pokal - Das sind die Achtelfinal-Duelle

Der BVB muss im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts bei Werder Bremen antreten, während Cup-Verteidiger FC Bayern München ein Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim vor der Brust hat. Eintracht Frankfurt steht ein heißes Duell mit RB Leipzig bevor und dem VfB Stuttgart mit Bundesligist Bayer Leverkusen. Die Düsseldorfer treffen im Achtelfinale auf den 1. FC Kaiserslautern, Saarbrücken auf den KSC.

Auf die beiden Berliner Fußball-Bundesligisten warten im Achtelfinale des DFB-Pokals unterschiedlich schwere Aufgaben. Hertha BSC muss bei Liga-Konkurrent Schalke 04 antreten, Aufsteiger Union reist zum Viertligisten SC Verl.

Anthony Ujah, Christian Gentner und Marius Bülter - drei Zugänge, auf die Union setzen kann.

Union Berlin trifft auf den SC Verl

Für Union hat sich der Wunsch, nach über sechs Jahren endlich mal wieder ein Pokalspiel in der Alten Försterei austragen zu können, nicht erfüllt. „Verl hat in den ersten beiden Runden Erst- und Zweitligisten geschlagen. Natürlich hätten wir uns im Pokal endlich wieder ein Heimspiel gewünscht, trotzdem freuen wir uns auf die Partie“, sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball. Das Spiel der Eisernen wird am Mittwoch (5. Februar 2020) um 18.30 angepfiffen und vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Hertha BSC reist zu Ligakonkurrent Schalke 04

Hertha BSC trifft am Dienstagabend auf Schalke 04. Anstoß in der Gelsenkirchener Arena ist um 20.45 Uhr. Sky überträgt. „Wir hätten gerne wieder ein Heimspiel gehabt im Pokal, aber wenn man ins Finale will, muss man jeden Gegner schlagen. Für uns nicht leicht, aber wir werden alles geben, damit unser Traum weiter lebt!“ twitterte Hertha-Coach Ante Covic.

Schalke hatte sich in der zweiten Runde mit Mühe beim Zweitligisten Arminia Bielefeld mit 3:2 durchgesetzt. In der ersten Runde gab es ein 5:0 beim SV Drochtersen/Assel. „Das ist sicher kein einfaches Los, aber wir freuen uns auf ein stimmungsvolles und interessantes Spiel. Im Pokal ist alles möglich“, sagte Herthas Manager Michael Preetz.

Alle Achtelfinale-Pokalspiele im Überblick (4./5. Februar 2020):

Das Achtelfinale findet am Dienstag, 4., und Mittwoch, 5. Februar 2020, statt. An beiden Tagen werden jeweils zwei Partien um 18.30 Uhr und zwei Spiele um 20.45 Uhr ausgetragen. Zwei der vier späten Spiele überträgt das Erste live und anschließend die Zusammenfassungen aller Achtelfinalpartien.

Dienstag, 4. Februar 2020

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig (18.30 Uhr, Sky/Sport1)

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr, Sky)

FC Schalke 04 - Hertha BSC (20.45 Uhr, Sky)

Werder Bremen - Borussia Dortmund (20.45 Uhr, Sky/ARD)

Mittwoch, 5. Februar 2020

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (18.30 Uhr, Sky)

SC Verl - 1. FC Union Berlin (18.30 Uhr, Sky)

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC (20.45 Uhr, Sky)

FC Bayern München - 1899 Hoffenheim (20.45 Uhr, Sky/ARD)

Das ist der weitere Spielplan des DFB-Pokals 2019/2020:

Viertelfinale: 3./4. April 2020

Halbfinale: 21./22. April 2020

Finale: 23. Mai 2020

