Handball: Füchse Berlin gegen die MT Melsungen live im TV & Stream

Handball: Am Donnerstag empfangen die Füchse Berlin die MT Melsungen

Duell in der HBL: Am Donnerstag empfangen die Füchse Berlin die MT Melsungen. Alle Infos zum Spiel, Tickets & Liveticker.

Die Füchse Berlin gewannen in Magdeburg am letzten Spieltag mit 29:27 und feierten dank Torhüter Dejan Milosavljev einen stark erkämpften Derbysieg. Die Berliner konnten nicht nur die zwei Punkte gegen den Erzrivalen aus Sachsen-Anhalt feiern, sondern auch den Sprung auf Tabellenplatz fünf – vorbei an den Magdeburgern. „Wir wollten eine gute Deckung spielen und einen guten Angriff“, sagte Trainer Velimir Petkovic. „Jetzt sind wir vor Magdeburg, ich freue mich riesig!“

Jetzt geht es für die Füchse am Donnerstag (28. November, 19 Uhr) gegen die MT Melsungen. Beim letzten Duell beider Vereine in der HBL im März 2019 unterlagen die Berliner knapp mit 22:26.

Füchse Berlin gegen die MT Melsungen im TV & Stream

Das Spiel der Füchse Berlin gegen die MT Melsungen kann live und exklusiv über den Pay-TV-Sender Sky empfangen werden. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Donnerstag (28. November) um 18.30 Uhr. Ab 19.00 schaltet Sky dann live zum Spiel in die Max-Schmeling-Halle. Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen.

Tickets für das Spiel der Füchse

Tickets für das Spiel der Füchse gegen die MT Melsungen können online auf Internetseite der Berliner erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel am Donnerstag (28. November) um 19.00 Uhr in der Max-Schmeling-Halle sind noch Karten erhältlich.

HBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Füchse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur HBL. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Füchse Berlin vs. MT Melsungen

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu den Füchsen Berlin

