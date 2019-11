Porsche und Mercedes fahren in der Formel E auf Sieg

Pilot André Lotterer will mit Porsche in der Formel E um Siege fahren.

In der Formel E starten in der neuen Saison jetzt auch Porsche und Mercedes. Die beiden deutschen Rennställe treten an, um zu siegen.

Berlin. Audi-Teamchef Allan McNish hat wohl den treffendsten Ausdruck für die neue Konstellation in der Formel E. „Es fühlt sich an wie in der Bundesliga“, sagt er mit Blick auf gleich vier deutsche Teams, die in der neuen Saison in der Elektrorennserie an den Start gehen werden. Audi war in der Formel E von Anfang an dabei, BMW seit 2018. Zum Auftakt am Freitag und Sonnabend (jeweils 13 Uhr, Eurosport) in Diriyya (Saudi-Arabien) stoßen nun auch noch Porsche und Mercedes dazu und sorgen damit für ein Novum im Motorsport.

Auch Porsche und Mercedes starten jetzt in der Formel E

Zum ersten Mal starten vier deutsche Marken in einer Meisterschaft. „Das ist eine tolle Geschichte und unterstreicht den wachsenden Stellenwert der Serie“, sagt Mercedes-Teamchef Ian James. Die Stuttgarter sind der erste Autobauer, der sowohl in der Formel 1 als auch der Formel E antritt. Doch während die Silberpfeile in der Königsklasse zumeist vorn landen, müssen sie sich bei den Elektroflitzern erst einmal hinten anstellen.

„Das wird ein großes Abenteuer“, sagt Ian James. Die Voraussetzungen sind dort ganz andere als in der Formel 1. In der Formel E müssen die Piloten nicht bloß schnell fahren, sondern zugleich auch möglichst effizient. Die engen Stadtkurse und die Tatsache, dass Training, Qualifikation und Rennen an einem Tag stattfinden, stellen Fahrer und Mechaniker vor eine zusätzliche Herausforderung.

Mercedes hofft auf mehr Erfolge

Große Teile des Elektrorennwagens sind zudem vorgegeben, so dass nicht automatisch derjenige gewinnt, der am meisten Geld investiert. Dass der Einstieg in die Formel E kein Selbstläufer wird, musste Mercedes bereits in der vergangenen Saison erleben, als man quasi als Vorhut das Team von HWA Racelab ins Rennen schickte, um schon einmal das Terrain zu testen. Als Neunter hatte HWA mit dem Ausgang der Meisterschaft nichts zu tun.

„Wir hoffen trotzdem, dass wir von dieser Erfahrung profitieren und jetzt die Früchte ernten können“, sagt Ian James. Sein Fahrer Stoffel Vandoorne (Belgien), der in der abgelaufenen Saison schon einmal auf Podium fuhr, meint ebenfalls: „Mit Mercedes haben wir ganz andere Möglichkeiten. Wir gehen die Sache sehr professionell an. Die Infrastruktur ist nicht weit entfernt von der in der Formel 1.“

Porsche tritt in der Formel E an, um zu gewinnen

Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass Konkurrent BMW im vergangenen Jahr seinen Einstieg in die Elektrorennserie erfolgreich gestalten konnte, als Antonio Felix da Costa (Portugal) ebenfalls in Diriyya den Sieg davontrug. Auf einen solchen Coup hofft man auch bei Porsche. „Wir treten an, um zu gewinnen“, erklärt Pascal Zurlinden, der Gesamtprojektleiter aller Porsche-Werkssporteinsätze.

Auch Fahrer André Lotterer meint: „Wir wollen so schnell wie möglich um Siege oder sogar um den Titel mitfahren.“ Im vergangenen Jahr fuhr er noch für den Rennstall von Techeetah, der die Teamwertung gewann und mit dem Franzosen Jean-Eric Vergne auch den Fahrer-Champion stellte. Trotzdem betrachtet Lotterer den Wechsel zu Porsche nicht als Rückschritt: „Wir haben alle Zutaten, um erfolgreich zu sein. Jeder weiß, wie ernst Porsche den Motorsport nimmt.“ 1991 traten die Zuffenhausener als Motorenlieferant in der Formel 1 zuletzt in einer Formelklasse an.

Formel E macht 2020 wieder in Berlin Station

Ein kompletter Kaltstart wird die Formel E aber auch für sie nicht. Sie setzen auf ihre Erfahrung in der Langstrecken-WM, wo zumindest ein Hybridantrieb zu Einsatz kommt. „Im Energiemanagement gibt es sehr viele Parallelen, die sich auf die Formel E übertragen lassen“, sagt André Lotterer. Außer ihm sind in dieser Saison mit Maximilian Günther (BMW), Daniel Abt (Audi) und Ex-Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein (Mahindra) drei weitere Deutsche mit von der Partie.

Am 21. Juni 2020 macht die Formel E auch wieder in Berlin Station, gefahren wird erneut auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Berlin ist die einzige Stadt, die von Anfang an im Rennkalender vertreten ist. In der Bundesliga des Motorsports ist die Hauptstadt eine feste Größe.