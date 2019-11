Van Almsick erhält Goldene Sportpyramide

Berlin. Die frühere Schwimm-Weltmeisterin Franziska van Almsick ist für ihr Lebenswerk als „erster gesamtdeutscher Sportstar“ mit der Goldenen Sportpyramide der Deutschen Sporthilfe geehrt worden. Die 41-Jährige erhielt die Auszeichnung bei der Gala am Donnerstag in Berlin. Zudem wurde van Almsick genau wie die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Gunda Niemann-Stirnemann, der zehnmalige Paralympicssieger Martin Braxenthaler und der Sportfunktionär Walther Tröger in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

„Das ist eine ganz besondere Auszeichnung für mich, weil es etwas Ehrliches ist“, sagte van Almsick, die in ihrer Karriere zwei WM- und 18-EM-Titel gewonnen und Schwimmen zu großer Popularität verholfen hatte: „Erst heute, mit 41 Jahren, ist mir bewusst, was ich damals alles geleistet habe.“

Durch die Goldene Sportpyramide falle auch etwas weniger ins Gewicht, dass sie sich ihren großen Traum von Gold bei Olympischen Spielen nie erfüllen konnte. „Das ist ein schöner Abschluss, das rundet meine sportliche Karriere ab, die nie so wirklich rund zu sein schien“, sagte „FvA“.

Van Almsick ist die 20. Preisträgerin der Goldenen Sportpyramide. Zu ihren Vorgängern gehören unter anderem Rosi Mittermaier-Neureuther (Ski alpin), Joachim Löw (Fußball), Heiner Brand (Handball) und Henry Maske (Boxen). Der Preis der Stiftung Deutsche Sporthilfe wird seit 2000 vergeben und gilt im deutschen Sport als wichtigster Preis für das Lebenswerk. Die Hall of Fame des deutschen Sports besteht nun aus 117 Mitgliedern.