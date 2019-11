Alexander Zverev: Warum nicht mit Boris Becker?

London. Es war der schlechteste Moment, um noch einmal von den Dämonen der jüngeren Vergangenheit gepiesackt zu werden. Alexander Zverev lag 5:6 im ersten Akt des WM-Halbfinales gegen Dominic Thiem zurück, er hatte einen Satzball gegen sich, er machte sich zu seinem zweiten Aufschlag bereit. Und dann passierte, was so oft in dieser verwirrenden Saison passiert war.

Zverevs Nerven versagten, er schlug – zaudernd und zögernd - einen Doppelfehler. Der erste Satz war verloren. Und wenig später war dann auch alles vorbei, die Hoffnung auf einen erneuten Überraschungscoup beim Saisonabschluss der acht besten Tennisspieler der Welt, der Traum von einer Titelverteidigung und einem sehr versöhnlichen Serienende im Jahr 2019. „Dieses Jahr war nicht das beste für mich“, sagte Zverev nach seiner 5:7, 3:6-Niederlage gegen Thiem.

Saison eine Berg- und Talfahrt Zverevs

Zverevs Ende bei diesem Championat war symbolisch aufgeladen, denn es spiegelte ziemlich exakt eine Spielzeit wider, in welcher der 22 Jahre alte Hamburger zu oft an eigenen Problemen laborierte und nicht wirklich eine Bedrohung für die anderen Elitespieler darstellte. Zverevs Berg- und Talfahrt ging bis auf die Zielgerade weiter, bis zur Weltmeisterschaft in Londons O 2 -Arena – zwei Siege, zwei Niederlagen – zwei starke Auftritte, zwei eher durchwachsene Vorstellungen.

Es war nicht bitter enttäuschend, aber es war auch nicht gut genug, um mit den sogenannten Momentum-Spielern der Branche mitzuhalten, mit den brillant auftrumpfenden Endspielrivalen Thiem und Stefanos Tsitsipas. Das Ende des Jahres sei dennoch alles in allem „ganz gut“ gewesen, befand Zverev, darauf könne er für die Saison 2020 aufbauen.

Boris Becker (r.) hat in seiner Karriere sechs Grand-Slam-Turniere gewonnen – etwas, das Alexander Zverev auch gern noch schaffen möchte.

Foto: Arne Dedert / picture alliance/dpa

Allerdings hat Zverev in den vergangenen Monaten Terrain verloren im Machtspiel rund um den Tennisgipfel. Nicht unbedingt, weil er selbst dramatisch an Niveau eingebüßt hätte. Sondern weil die Konkurrenz aufgeholt hat, besser und besser geworden ist – während er, Zverev, eben gerade den Punch bei den sogenannten „Big Points“ verloren hat. In vielen kniffligen Situationen fehlte ihm das Zupacken, die Ausstrahlung, um sich gegen seine hochkarätigen Gegner durchzusetzen.

Über Becker wird schon länger spekuliert

Das ganze Kulissentheater im Team Zverev – die Auseinandersetzungen mit dem Ex-Manager Patricio Apey, das Gerangel zwischen Supercoach Ivan Lendl und Trainervater Alexander Zverev senior – schlug direkt auf Zverevs Psyche. 385 Doppelfehler addierte der Hamburger bis zum Halbfinale gegen Thiem, bis zu seinem traurigen Abgang aus dem Veranstaltungspalast im Londoner Osten. 2018 waren es bloß 210 gewesen, bis zum Triumphzug in der O 2 -Arena. Oft produzierte Zverev in in den vergangenen Monaten zehn und mehr Doppelfehler in einzelnen Partien, beim Masters in Cincinnati im Sommer schrammte er mit 20 Doppelfehlern nur knapp am ewigen ATP-Negativrekord vorbei (23).

Nach seinem Auftritt beim Schauturnier Laver Cup im Herbst lebte Zverev noch einmal auf. Aber trotz einer leicht aufpolierten Matchbilanz im Endspurt bleibt nun die Frage, mit welchem Personal der 22-Jährige die nicht leichter werdenden Herausforderungen der kommenden Saison bewältigen will. Als Lendl sich im Juli aus dem Team Zverev verabschiedete, lag es nahe, erst einmal zum Status quo zurückzukehren, zur Betreuung durch Vater Alexander. Und nun, schlägt jetzt doch die Stunde für die oft und gern herbeispekulierte Zusammenarbeit von Zverev und Boris Becker?

Zverev und Becker sprechen Anfang 2020

Es gäbe tatsächlich kaum einen besseren Moment für den Tennis-Kanzler, um seinen vielversprechendsten Erben noch etwas tatkräftiger zu unterstützen. Denn wenn nicht alles täuscht, steht 2020 die Hierarchie im Welttennis echt auf dem Prüfstein. Rafael Nadal (33), Roger Federer (38) und Novak Djokovic (32) können nicht ewig herrschen.

Aber Zverev muss aufpassen, um mit den ebenfalls gegen die Alten Herren anstürmenden Kollegen wie Thiem, Tsitsipas oder Daniil Medwedew und Matteo Berrettini Schritt zu halten. Anfang 2020 wolle man sich unterhalten, hieß es in London von Zverev, als er auf eine mögliche Liaison mit Becker angesprochen wurde. Denkbar, dass bis dahin auch der Klarheit schaffen will, welche Aufgaben und Positionen er überhaupt übernehmen kann.

Augenoperation soll Klarheit schaffen

Zverevs Saison ist offiziell beendet, ohne schon vorbei zu sein. Am Sonntagabend flog er mit Federer, der ebenfalls im WM-Halbfinale ausgeschieden war, Richtung Südamerika. Vier Schaukämpfe des Duos in Chile, Kolumbien, Mexiko und Ecuador stehen noch an, bevor der Hamburger dann auch in eine kurze Ferienpause gehen kann. Sie wird sogar noch kürzer als geplant sein, weil Zverev sich einer Augenoperation in New York unterziehen muss. Seit geraumer Zeit macht ihm eine schwerere Form der Hornhautverkrümmung (Astigmatismus) zu schaffen. Sie behindert ihn vor allem, wenn er Kontaktlinsen trägt. Zumindest medizinisch könnte Zverev danach die Welt wieder klarer sehen.