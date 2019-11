Big-Wave-Surfer Steudtner: Mit der Todesangst im Nacken

Berlin. Alles hatte mit diesen kleinen Bleiflugzeugen angefangen. Sebastian Steudtner konnte gerade laufen, als sein Vater die Miniatur-Flieger in den hauseigenen Pool warf, damit sein Filius hinterhertauchen konnte. „Das habe ich monatelang gemacht, bevor ich überhaupt schwimmen gelernt habe“, erinnert sich der 34-Jährige. Wasser hatte eben schon immer eine besondere Anziehungskraft auf den Nürnberger – das hat sich bis heute nicht geändert.

Allerdings bevorzugt er es mittlerweile, wenn sich das nasse Element um ihn herum auftürmt. Je höher, desto besser. Sebastian Steudtner ist Big-Wave-Surfer, Deutschlands einziger und ein Superstar der Szene. „In den Medien bin ich in Deutschland einer der meist publizierten Sportler“, sagt Steudtner an diesem Morgen in einem Berliner Hotel. Der Extremsportler sitzt gerade beim Frühstück, ein weiterer Tag seines Trainingscamps in der Hauptstadt liegt vor ihm.

Sebastian Steudtner surft vor Nazaré

Manch einer mag jetzt stutzig werden. Ein Surfer in Berlin? So hohe Wellen schlägt die Spree doch gar nicht. „Wir haben einen Ort gesucht, an dem wir mal Abwechslung haben“, sagt Steudtner, „nicht immer Wasser und Portugal.“ Hier könnte man nun noch einmal kurz irritiert stocken. Portugal? Ist nicht Hawaii der Sehnsuchtsort aller Surf-Träume?

Von Ende Oktober bis März herrscht in Nazaré Hochsaison

Nicht für diejenigen, die die höchsten Wellen der Welt bezwingen wollen. Die entstehen nämlich vor der Küste Nazarés, einer kleinen Fischerstadt am Atlantik. Ein 5000 Meter tiefer Unterwasser-Canyon, der bis ans Festland heranreicht, ermöglicht das weltweit einzigartige Spektakel mit bis zu 30 Meter hohen Wellen. Von Ende Oktober bis in den März hinein herrscht dort Hochsaison. „In der Zeit sind wir täglich im Wasser“, erzählt Steudtner, „wenn die paar Tage kommen, die wirklich wichtig sind, sogar bis zu acht Stunden.“

Dafür müssen er und sein Team aus Lifeguards, Jetski-Fahrern, einem Militärarzt, Technikprofis und Sportwissenschaftlern vorbereitet sein. „Der Zweck des Camps in Berlin ist, Kraft und Ausdauer aufzubauen und vor allem die Regenerierung zu beschleunigen“, sagt Steudtner. Abwechslung gegen Langeweile lautet das Motto. Die Tage im Wasser können schließlich lang werden. „Unser Ziel ist es zu sehen, wie schnell sich sein Körper erholt. Wenn er acht Stunden im Wasser ist, auf die nächste Welle wartet, dann muss er jederzeit bereit sein“, sagt auch sein Coach Radosav Djukic, der deshalb auch unübliche Techniken in das Training seines Schützlings einbaut.

Bis 500.000 Tonnen brechen über den Big-Wave-Surfern zusammen

In Berlin trainiert Steudtner daher auch mit einem ehemaligen Thai-Boxer. Um seine Körperkontrolle und Koordination zu schulen. Immerhin ist der Wellenreiter den Naturgewalten ausgesetzt. National Geographic errechnet vor einigen Jahren, dass bis zu 500.000 Tonnen Wellenlast über den Surfern zusammenbrechen. „Wenn man irgendwann in der Lage ist, die Zahlen wissenschaftlich zu messen, werden wir alle über diese Werte erstaunt sein. Das sind Berge, die sich bewegen“, sagt Steudtner. Da verwundert es kaum, dass schon zahlreiche Surfer ihr Leben in den Monsterwellen verloren haben – und der Canyon vor Nazaré auch den Beinamen „Bank, die Witwen macht“ trägt.

Die Todesangst gehört dazu, wenn man mit 70 bis 80 Kilometern pro Stunde durch die Wellen rast. Sie darf aber eben nicht die Kontrolle übernehmen. „Ich stehe auf Action. Alles, was Geschwindigkeit hat, ist super“, sagt Steudtner, der als Kind Kampfjet-Pilot werden wollte. „Aber ich würde mich nicht als Adrenalin-Junkie bezeichnen, der immer dem nächsten Kick hinterherrennt. Mich fasziniert die Kraft der Wellen. Das ist einfach ein krasses Gefühl im Wasser. Da baut sich ein schwarzer Berg vor dir auf, wird immer größer und größer und bricht, wie eine Bomben-Explosion.“

Der Preis für die größte Welle 2018 wurde ihm geklaut

Ernsthaft verletzt hat sich Steudtner bisher nicht, wurde immer rechtzeitig von seinen Jetski-Fahrern aus dem Wasser gezogen. „Wenn ich weiß, dass ich genug Ausdauer hab, dass ich vom Körperlichen her fit bin, dann bin ich mental ruhig. Auch dank meines Teams“, sagt Steudtner, der mit neun Jahren in der Bretagne zum ersten Mal Kontakt zum Surfen aufnahm und mit 15 ohne seine Eltern nach Hawaii auswanderte. „Wenn ich weiß, dass ich einen Militärarzt hab, der mit bestem Equipment am Strand steht, dass unsere Jetski-Fahrer die besten sind, die es gibt, dass sie mit Jetskis mit 400 PS unterwegs sind, dann bin ich ruhig. Damit ist alles abgesichert, was man absichern kann.“ Der Rest ist Naturgewalt.

Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner im Trainingscamp in Berlin.

Foto: Jorge Leal

Und die hat Steudtner bisher schon einige Male auf beeindruckende Weise bezwungen. 2010 gewann er als erster Europäer den Big-Wave-Award, den sogenannten Surf-Oscar. Seitdem war er fünf weitere Male nominiert, gewann den Preis 2015 ein zweites Mal. Nur die Sache mit dem Weltrekord, die ist ein wenig schwierig. Im Januar 2018 surfte Steudtner eine Welle, die wohl die größte und beeindruckendste in der Saison war. Ein Video davon verbreitete sich über die sozialen Medien, allerdings nicht mit seinem Namen, sondern mit dem seines brasilianischen Konkurrenten Rodrigo Koxa. Der bekam für die beinah 25 Meter hohe Welle den Weltrekord zugesprochen.

Mit seinem Verein „#wirmachenwelle“ hilft er Jugendlichen

Für Steudtner, der seit 15 Jahren auf der Jagd nach der größten Welle ist, war das eine ärgerliche Angelegenheit, die er aber mittlerweile hinter sich gelassen hat. „Mein erstes Ziel war es, Big-Wave-Surfer zu werden. Dann war ich Big-Wave-Surfer und wollte die größte Welle surfen“, sagt Steudtner. „Dann bin ich die größte Welle gesurft, dann bin ich die keine Ahnung wie oft gesurft. Und jetzt geht es jedes Jahr darum, eine andere, bessere Performance zu zeigen.“

Dafür arbeitet er mit seinem Team an immer neuen Innovationen, testet bis zu 100 Surfbretter jedes Jahr (ein Board kostet um die 1000 Euro) und kann sich dank zahlreicher Sponsoren voll auf seinen Extremsport konzentrieren. Nebenbei engagiert er sich noch mit seinem eigenen Verein „#wirmachenwelle“, der benachteiligten Jugendlichen mit dem Surfen in ihrer Entwicklung hilft. Ist da ein Karriereende überhaupt in Sicht? „Ich mache das solange, wie es mir Spaß macht!“