Champions League: RB Leipzig gegen Benfica Lissabon live im TV & Stream

5. Spiel der Gruppenphase: RB Leipzig empfängt am Mittwoch in der Gruppe G Benfica Lissabon. Alle Infos zu TV-Termin, Ticker & Livestream.

5. Spieltag in der Champions League: Am Mittwoch (27. November, Anstoß 21.00 Uhr) empfängt der RB Leipzig Benfica Lissabon. RB führt die Tabelle mit neun Punkten aus vier Spielen an. Auch das Hinspiel gegen Benfica konnte mit 2:1 gewonnen werden. Können die Leipziger einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale machen?

RB Leipzig gegen Benfica Lissabon: Alle Infos zur TV-Übertragung

Das Spiel RB Leipzig gegen Benfica Lissabon wird exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen und und ist im Internet per PC, Laptop, Tablet, Smartphone und per SmartTV zu sehen. Außerdem kann der Stream via Google Chromecast, Sony Playstation, Apple TV und Amazon Fire TV (Stick) auf den TV übertragen werden. Der Livestream der Partie beginnt am Mittwoch (27. November) um 21.00 Uhr. Derzeit bietet DAZN sein Abonnement nach einem kostenlosen Probemonat zum Preis von 11,99 Euro im Monat. Ein Jahresabo gibt es für 119.99 Euro.

Die Champions League verschwindet aus dem Free-TV

Die übrigen Partien werden vom Streamingdienst DAZN ausgestrahlt. DAZN zeigt 110 der 138 Spiele der Königsklasse. Ab dem Halbfinale werden alle Spiele von beiden Sendern gezeigt. DAZN gibt es ausschließlich im Stream für derzeit 11,99 Euro im Monat (monatlich kündbar). Der erste Monat ist kostenlos.

Gibt es das Spiel auch im Free-TV?

Nein, DAZN hat die Exklusivrechte. Weder Sky noch das Free-TV haben die Rechte zur Übertragung der Begegnung.

Champion League-Gruppenspiel im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Champions-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: RB Leipzig vs. Benfica Lissabon

