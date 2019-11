Weltmeister Wellbrock gespannt auf Formcheck in Berlin

Berlin. Der Clip vom einzigartigen WM-Coup erzeugt bei Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock immer wieder besondere Emotionen. „Für mich ist das jedes Mal wieder wie ein neues Video, und deswegen bekomme ich auch jedes Mal wieder Gänsehaut“, berichtete der 22-Jährige vor den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften, die von Donnerstag bis Sonntag in Berlin an der Landsberger Allee stattfinden.

Wellbrocks großes Ziel ist eine Olympia-Medaille

Vier Monate liegt der in der WM-Historie erstmalige Coup mit Goldmedaillen über die olympischen zehn Kilometer im Freiwasser und Gold über 1500 Meter Freistil im Becken jetzt zurück. In acht Monaten will er bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder den schwierigen Spagat zwischen diesen beiden Teildisziplinen wagen.

„Die Erfolge machen natürlich Lust auf mehr. Wenn man Europameister wird und ein Jahr später Weltmeister – dann möchte man auch unbedingt eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewinnen“, sagte Wellbrock. Der Auftakt in die Olympia-Saison glückte im Oktober: Wellbrock setzte in den Weltcups in Budapest und Berlin seine Siegesserie über 1500 Meter fort. Zuletzt hatte er bei der WM 2017 auf der Langbahn auf seiner Paradestrecke nicht als Erster angeschlagen.

Wellbrock hat nur die olympischen Ringe im Kopf

Der Magdeburger hat „nur die olympischen Ringe im Kopf“, bei denen Wellbrock im Idealfall nach Nullnummern der Beckenschwimmer in London (2012) und Rio (2016) wieder für eine Medaille sorgen will. „Am wichtigsten ist es, erstmal gesund durch die Saison zu kommen“, betonte der Europameister von 2018.

Die nächste Station sind die deutschen Kurzbahn-Meisterschaften bis zum Sonntag in Berlin. Wellbrock startet dort über 200, 400, 800 und 1500 Meter Freistil. „Wir kommen direkt aus dem Höhentrainingslager und da ist es interessant, was ich aus dem vollen Training heraus schwimmen kann“, sagte Wellbrock zum Formcheck. Vier Wochen trainierte er in der Höhe der Sierra Nevada.

Wellbrock ist selbstsicherer durch seine Erfolge

Lockerer und selbstsicherer sei er durch seine Erfolge geworden, sagte Wellbrock. Allerdings bringt der gestiegene Bekanntheitsgrad weitere Anforderungen abseits des Beckens mit sich. Einen „Tapetenwechsel“ nahm er mit Änderungen im Management vor. Er wird jetzt von der Heidelberger Agentur Albus betreut, die schon für die früheren Schwimmstars Britta Steffen und Paul Biedermann gute Werbeverträge sicherte.

Die deutschen Meisterschaften auf der 25-Meter-Bahn sind für die deutschen Schwimmer auch die letzte Möglichkeit, die Norm für die Kurzbahn-EM in Glasgow Anfang Dezember zu erfüllen. „Wir werden einen hochklassigen Wettkampf erleben, in vielen Disziplinen sorgen Duelle zwischen gestandenen und talentierten jungen Athleten für besondere Spannung“, prognostizierte Teamcoach Hannes Vitense.

Weltmeister Wellbrock verzichtet allerdings in drei Wochen auf die Reise nach Schottland. „Eine EM muss man im olympischen Jahr auf der Kurzbahn nicht unbedingt mitmachen. Da kann man die Zeit besser nutzen“, sagte der Schützling von Trainer und Teamchef Bernd Berkhahn.