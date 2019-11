„Das ist einfach eine Katastrophe“

Berlin. Der 1. FC Union ist Stadtmeister und feiert das 1:0 (0:0) gegen Hertha BSC durch das Elfmetertor von Sebastian Polter. In Erinnerung bleibt aber vor allem der Pyro-Irrsinn, den beide Fan-Lager inszeniert haben und der beiden Vereinen eine saftige Geldstrafe vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) einbringen wird.

Doch während im Union-Fanblock „nur“ zu Beginn der zweiten Halbzeit unzählige Bengalos gezündet wurden, was das Vergehen nicht weniger strafbar macht, brannten im Hertha-Fanblock während des gesamten Spiels immer wieder Bengalos. Zum Spielende wurden sogar T-Shirts und auch Banner, offenbar Union-Fans abgenommen, angezündet.

Ein Polizist und ein Union-Fan verletzt

Viel schlimmer: Aus dem Gästeblock wurden immer wieder Raketen auf das Spielfeld, in Richtung der Tribünen und auch der Union-Trainerbank abgefeuert. Einige wurden von der Dachkonstruktion abgelenkt und landeten mitten unter den Zuschauern. Ein Polizist und ein Union-Fan wurden dabei verletzt, Ermittlungen wurden aufgenommen.

Unions Profis verurteilten den Pyro-Irrsinn, sprachen sich aber nicht für ein generelles Verbot aus. „Bengalos verkraftet man, nur die Raketen waren ein bisschen blöd. Aber wir wussten, dass so etwas passieren kann und hatten vorher darüber gesprochen“, sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel.

Mittelfeldspieler Robert Andrich erklärte: „Pyro gehört irgendwie dazu, doch dass sie das in die Menge schießen, ist einfach eine Katastrophe.“ Für Siegtorschütze Polter ist klar: „Es sind Idioten, die sowas irgendwo hinzünden.“

Polters Familie kommt mit dem Schrecken davon

Polters Freundin und seine Kinder kamen in der Alten Försterei mit dem Schrecken davon, nachdem eine Rakete sie auf der Haupttribüne nur knapp verfehlt hatte.

„Das ist schrecklich und nicht zumutbar. Wenn man weiß, dass die eigenen Kinder getroffen werden könnten – das wünscht man keinem, weder blau-weiß noch rot-weiß“, sagte Polter.

Für ein grundsätzliches Verbot wollte sich aber auch der 28-Jährige nicht aussprechen. „Ich finde, dass Pyro bei einem Stadtderby irgendwo dazugehört. Aber es muss gewährleistet sein, dass niemand verletzt wird.“

Derby stand vor dem Spielabbruch

Wie dicht das erste Bundesliga-Derby zwischen Union und Hertha vor dem Abbruch stand, verdeutlichte Schiedsrichter Deniz Aytekin. „Wir haben gedacht, das mit den Pyros bekommen wir noch hin. Doch als dann Raketen aufs Spielfeld und auch in Richtung Trainerbänke flogen, bin ich mit den Mannschaften rein, weil die Gesundheit der Spieler über allem steht“, erklärte der Unparteiische aus Oberasbach.

Für gut fünf Minuten hatte er die Partie kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit unterbrechen müssen und die Mannschaften in die Katakomben der Haupttribüne geschickt. „Ich habe dann nochmal mit den Trainern gesprochen und gesagt, dass wir hoffen, dass solche Szenen nicht noch einmal vorkommen, aber letztendlich haben wir auch in Abstimmung mit der Polizei entschieden, das Spiel zu Ende zu bringen“, erklärte Aytekin weiter.

Auch er verurteilte das Verhalten der Hertha-Fans: „Das hat mit Fußball nichts zu tun. Es ist traurig, wenn so etwas passiert. Ich bin froh, dass auf dem Platz niemand verletzt wurde.“

Union-Fans stürmen aufs Spielfeld

Auf der anderen Seite wird sich Union mit jenen auseinandersetzen müssen, die nach Schlusspfiff über die Stadionzäune auf das Spielfeld gelangten und erst im letzten Moment vor allem von Union-Torwart Rafal Gikiewicz daran gehindert wurden, sich auf den Weg in Richtung Hertha-Fanblock zu machen.

„Es ist unsere Pflicht, die eigenen Fans vor Dummheiten zu schützen, die dem Verein schaden könnten“, sagte Polter. Unions Geschäftsführer Kommunikation, Christian Arbeit, kündigte an: „Wir werden wie immer in allen Bereichen sehen, ob sich irgendetwas ermitteln lässt und alles, was uns an Bildmaterial vorliegt, auswerten.“

Mehr über Union lesen Sie hier.