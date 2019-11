„Finals 2020“ finden in der Region Rhein-Ruhr statt

Das Multisportevent findet 2020 in der Region Rhein-Ruhr statt. Berlin will sich danach wieder um die Ausrichtung der Finals bewerben.

Berlin. Die Metropolregion Rhein-Ruhr wird Gastgeber für die „Finals 2020“ mit deutschen Meisterschaften in vielen olympischen Sommersportarten. Wie die Staatskanzlei in Düsseldorf am Freitagmorgen bekanntgab, wird das Multisportevent im Juni 2020 und damit rund einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele von Tokio in Aachen, Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen ausgetragen.

„Das ist eine weitere großartige Nachricht für unser Sportland“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Das Land unterstützt das Event mit vier Millionen Euro. Die Wettkämpfe werden erneut von ARD und ZDF übertragen.

Konzept eines nationalen Mini-Olympias

Das Konzept eines nationalen Mini-Olympias hatte im August 2019 in Berlin erfolgreich Premiere gefeiert. Damals waren bei zehn deutschen Meisterschaften mehr als 3300 Sportler am Start und kämpften in 202 Wettbewerben um Titelehren. Knapp 180.000 Besucher verfolgten die Wettkämpfe vor Ort, die Fernsehübertragung mit fast 20 Stunden Live-Sport zog mehr als zwei Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte. Trotzdem hatte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky eine Neuauflage für 2020 zunächst ausgeschlossen, weil die logistische Herausforderung wegen Olympia und Fußball-EM im gleichen Jahr zu groß erschien.

Nach dem unerwartet großen Erfolg kam es jedoch zu einem Umdenken auf höchster Ebene. Die Intendanten höchstpersönlich trafen die Entscheidung, dass die Finals auch 2020 stattfinden sollen. Für die Metropolregion Rhein-Ruhr bedeutet die Vergabe auch Rückenwind für eine mögliche Bewerbung um die Olympischen Spiele 2032. Erst vergangene Woche hatte die von Sportmanager Michael Mronz gegründete Privatinitiative „Rhein Ruhr City 2032“ in Berlin für ihren Olympiaplan geworben. 14 Kommunen und sechs Großstädte aus Nordrhein-Westfalen sind am Konzept beteiligt. Rund 90 Prozent der benötigen Sportstätten sollen bereits vorhanden sein.

Berlin hatte sich für 2020 nicht beworben

Auch Berlin hatte das Angebot, die „Finals 2020“ wieder zu übernehmen. Doch der Senat lehnte ab, weil man sich organisatorisch und finanziell so kurzfristig nicht in der Lage sah, erneut als Veranstalter aufzutreten. „Für 2020 war das für uns von Anfang an kein Thema“, erklärte am Freitag Tino Brabetz, Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Für die Zukunft sei eine erneut Bewerbung aber durchaus denkbar: „Die Finals haben sich als erfolgreiches Format bewiesen. Berlin hat dieses Event sicher nicht zum letzten Mal ausgetragen“, sagte Tino Brabetz. Man arbeite daran, „die Finals 2021 wieder in die Sportmetropole Berlin zu holen, auch unter Einbeziehung der Leichtathletik“, sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds Berlin.