Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC live im TV & Stream

Derby-Knaller in der Hauptstadt: Erstmals in der 1. Bundesliga kommt es am Sonnabend (2. November, Anstoß 18.30 Uhr) zum Berlin-Duell zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC. Das Hauptstadt-Duell wird auch bundesweit viel Aufmerksamkeit bekommen – Union gegen Hertha ist das Topspiel des 10. Spieltags. Wer entscheidet das Match an der Alten Försterei für sich?

Zuletzt standen sich beide Vereine in einem Pflichtspiel 2013 gegenüber. Damals endete die Zweitligapartie 2:2-Unentschieden. Die Berliner Polizei bereitet sich zum Derby auf einen Großeinsatz vor.

Wann findet das Spiel Union gegen Hertha statt?

Anpfiff zum Derby ist am Sonnabend (2. November) um 18.30 Uhr

Wird das Berlin-Derby im TV übertragen?

Das Spiel 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung beginnt am Sonnabend (2. November) um 17.30 Uhr. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr.

Wird das Spiel auch im Free-TV gezeigt?

Nein, Sky hat die Exklusivrechte. Erste Bilder der Partie im Free-TV wird es ab 23.00 Uhr im ZDF-Sportstudio zu sehen geben. Das ZDF zeigt Höhepunkte des Topspiels Union Berlin gegen Hertha und Zusammenfassungen der weiteren Partien des Spieltages.

Wird es einen Livestream geben?

Für diejenigen Fans, die das Spiel auf dem PC oder von unterwegs empfangen wollen, bietet Sky mit der App Sky Go einen mobilen Service, der es ermöglicht, die Spiele live auf PC, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Der Streaming-Dienst DAZN bietet ab 40 Minuten nach Abpfiff Highlight-Clips des Spiels an.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Spiel ist seit langem ausverkauft.

Das Stadion an der Alten Försterei ist Schauplatz des Derbys am 2. November

Wie kommt man zum Stadion?

Am Besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, denn in unmittelbarer Umgebung des Stadions gibt es nur wenige Parkplätze. Vom Hauptbahnhof aus fährt die S3 in Richtung Erkner bis zum S-Bahnhof Köpenick. Von dort aus sind es etwa 15 Minuten zu Fuß ins Stadion. Vom S-Bahnhof Schöneweide aus fahren die Straßenbahnlinien 60 und 67 direkt zur Haltestelle Alte Försterei.

1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC im Liveticker

Alle Informationen zur Partie erhalten sie außerdem im Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Samstagsspiel der 1. Fußball-Bundesliga 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC live und verpassen Sie kein Tor.

>>> Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Union Berlin vs. Hertha BSC

