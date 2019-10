Berlin ist für seine besten Reiter zu klein

Berlin. Johanna Zander-Keil konnte noch nicht laufen, als sie das erste Mal auf einem Pferd saß. In der Babyschale lag sie gemütlich auf dem Rücken eines Ponys und genoss den schaukelnden Gang des Tieres. Ihre Eltern betreiben die Reitanlage Kladow, so dass die heute 17-Jährige quasi mit Pferden groß geworden ist. Mit vier Jahren nahm sie dann das erste Mal Reitunterricht. „Sie hätte das nicht machen müssen, wir haben sie nicht gezwungen“, sagt ihre Mutter. „Aber sie wollte immer bloß reiten.“

Junge Frauen preschen im Reitsport nach vorn

Es ist der Traum vieler Mädchen, etwas mit Pferden zu machen. Trotzdem waren es in der Vergangenheit zumeist die männlichen Teilnehmer, die das Springreiten dominierten. Sie hätten gegenüber der weiblichen Konkurrenz körperliche Vorteile und würden zudem häufig mit mehr Biss an die Sache herangehen, meint Johanna Zander-Keil. „Gerade weil es vergleichsweise wenige Jungen im Reitsport gibt, stecken diese oft besonders viel Ehrgeiz hinein“, sagt sie.

Erst seit einigen Jahren sind zunehmend auch junge Reiterinnen nach vorn geprescht – Simone Blum (30/Freising) wurde 2018 sogar Weltmeisterin. In der Region ist Zander-Keil mittlerweile die führende Reiterin. Bei den Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften dieses Jahres gewann sie sowohl in der Frauenkonkurrenz auf ihrem Pferd Connor als auch bei den Juniorinnen auf Atze jeweils den Titel.

Start beim Global Jumping Berlin

Selbst beim Global Jumping Berlin, dem internationalen Fünf-Sterne-Springen im Sommergarten unterm Funkturm, war die Kladowerin schon vertreten, allerdings nur im nicht ganz so hoch eingestuften Rahmenprogramm. 2017 wurde sie dort in einer Prüfung sogar Dritte. Im vergangenen Jahr verpasste sie die Teilnahme jedoch nach einem Fahrradunfall, der sie vier Monate außer Gefecht setzte.

In diesem Jahr passte die Veranstaltung dann terminlich nicht in ihren vollgepackten Wettkampfkalender. Inzwischen ist Johanna Zander-Keil fast jedes Wochenende auf Turnieren unterwegs. In diesem Jahr nahm sie beim Großen Preis des Gestüts Bonhomme auch das erste Mal an einem Event mit einer Hindernishöhe von 1,50 Meter teil. „Das war eine wertvolle Erfahrung“, meint sie, selbst wenn es dort noch nicht für eine vordere Platzierung reichte.

Sieg vor den Augen von Catherine Zeta-Jones

Bislang waren die Hindernisse für die Berlinerin maximal 1,40 Meter beziehungsweise bei den Junioren 1,35 Meter hoch. In dieser Klasse war sie 2018 beim renommierten „Aachen Jumping Youngstars“ als Zweite die beste einheimische Starterin. In diesem Jahr gewann Zander-Keil mit der deutschen Equipe den Nationenpreis in Samorin in der Slowakei. Mit Oscar-Preisträger Michael Douglas und dessen Ehefrau Catherine Zeta-Jones wurden dort auch zwei echte Hollywood-Stars auf der Tribüne Zeuge des deutschen Triumphs.

Trotzdem tingelt Johanna Zander-Keil auch weiterhin auf ländlichen Turnieren mit deutlich weniger Glamour. Die unerfahrenen Pferde ihres Stalls sollen sich dort die nötige Turnierpraxis holen, um später auch größere Herausforderungen meistern zu können. „Man muss die Pferde erst langsam an höhere Aufgaben heranführen, da muss man viel Geduld mitbringen“, erklärt sie. Dieses Einreiten könne auch niemand für sie übernehmen: „Es ist sehr wichtig, eine enge Beziehung zwischen Pferd und Reiter aufzubauen“, sagt sie. Das unterscheidet das Springreiten vom Galopp- oder Trabrennsport, wo die Besitzer häufig nur für das Rennen externe Reiter und Fahrer verpflichten, die zum Teil nie zuvor mit dem Tier gearbeitet haben.

Gute Kontakte zu Reit-Star Ahlmann

Gleich fünf ihrer Pferde hat Zander-Keil von Christian Ahlmann übernommen, dem Olympia-Bronzemedaillengewinner 2004 und 2016 im Team, WM-Dritten 2006 mit der Mannschaft sowie dreifachen Europameister im Einzel- sowie im Teamwettbewerb. Die Familie hat gute Kontakte zu Ahlmann, sodass die Berlinerin gelegentlich auch auf dessen Hof in Westfalen trainieren darf und sich vom Champion wertvolle Tipps holt. Oft ist sie außerdem am Bundesstützpunkt in Warendorf im Münsterland zu Besuch, wo die meisten Kadermaßnahmen stattfinden. „Als Berlinerin muss man eigentlich immer reisen, wenn man mit den wirklich guten Reitern trainieren will. Das ist schon ein kleiner Nachteil“, sagt sie.

Selbst zu ihrem Heimtrainer Steffen Krehl fährt sie rund eine Stunde in die Nähe von Fehrbellin. Ein- bis zweimal pro Woche absolviert sie dort das Sprungtraining. Auf dem heimischen Hof in Kladow findet dagegen vor allem das Dressurtraining statt. Dabei geht es weniger darum, dass die Pferde eine perfekte Piaffe oder Volte beherrschen. Vielmehr soll im Viereck die sogenannte Rittigkeit des Pferdes geschult werden, damit es die Kommandos seines Reiters besser umsetzt. Worauf es dabei ankommt, hat Johanna Zander-Keil schon von Kindesbeinen an gelernt.