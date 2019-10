Valentino Rossi: Einmal mit dem Motorrad um die Welt

Berlin. Am 31. Mai 2005 fand Giovanni Bogliolo, Rektor der Universität Carlo Bo in der italienischen Stadt Urbino, folgende Worte bei der Verleihung einer Ehrendoktorwürde: „Wir zeichnen Valentino Rossi aus für die Fähigkeit, Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Sozialisationen gleichermaßen anzusprechen.“ Seitdem gibt es den Motorradrennfahrer Valentino Rossi und den Doktor h.c. für Kommunikation.

Der Italiener wurde neun Mal Weltmeister

Am Wochenende bestreitet der mittlerweile 40 Jahre alte „Dottore“ in Australien seinen 400. Grand Prix. Ein einsamer Rekord in den Statistiken der Motorrad-WM seit 1949. 400 Große Preise entsprechen locker den 40.075,017 Kilometern des Äquatorumfangs. Ein bisschen plakativer ausgedrückt: Einmal mit Tempo 300 um die Welt. Während seiner „Erdumrundung“ stand Rossi 234 Mal auf dem Siegerpodest - 115 Mal ganz oben - und neun Mal hieß der Weltmeister Valentino Rossi. Weltspitze zu sein, seit seiner WM-Debütsaison 1996 bis heute, ist das Prädikat, das auch seine Gegner ihm ohne Zögern zubilligen.

Valentino Rossi ist der bekannteste Motorrad-Rennfahrer aller Zeiten. Er allein zieht jedes Jahr mehrere hunderttausend Zuschauer an die Grand-Prix-Pisten, die nur seinetwegen kommen. Dabei zählen nicht nur seine Erfolge. Rossi gibt den Fans das Gefühl, für sie da zu sein. Wann immer es geht, sucht er den Kontakt zu ihnen, schreibt Autogramme und steht für Selfies zur Verfügung. Und die Fans honorieren seine Hingabe an ihren (und seinen) Lieblingssport. Nicht einmal ein Formel-1-Angebot von Ferrari konnte „Vale“ vom Motorrad weglocken.

In dieser Saison musste Rossi den Titel schon abschreiben

„Valentino arbeitet wie ein Chirurg. Er muss alles bis ins kleinste Detail wissen“, hat seine Mutter Stefania einmal über ihn gesagt. Und Stefan Bradl, 2011 Weltmeister der Klasse Moto2 und zwischen 2012 und 2016 in der Königsklasse MotoGP Konkurrent von Rossi, schwärmt: „Er ist von uns allen technisch am versiertesten. Valentino ist seit fast 24 Jahren voll fokussiert, das ist absolut unglaublich. Er steigt bei jedem Rennen immer noch so enthusiastisch auf sein Motorrad, als dürfe er seinen ersten Grand Prix fahren. Rossi ist auch mit 40 an einem guten Tag einer der ganz, ganz wenigen Ausnahmekönner.“

Die guten Tage sind weniger geworden, zumindest in der Saison 2019, die Rossi bereits abgeschrieben hat. Vier Rennstürze, ein alles überragender Marc Marquez (der 27-jährige Spanier hat sich auf einer Honda den Titel bereits gesichert) und Probleme mit seinem Motorrad sind Gründe dafür. „Für den Job, den ich mache, bin ich ziemlich alt“, beschreibt Rossi gegenüber dieser Zeitung seine Situation. Was ihn aber nicht davon abhält, bereits Teile für seine Yamaha des Jahrgangs 2020 zu testen. „Auf uns wartet viel Arbeit!“ In diesen fünf Worten steckt auch eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Dabei hing alles am seidenen Faden. Gefragt, ob er sich an sein erstes Motorradrennen erinnern könne, antwortet Valentino Rossi: „Das war 1993. Ich bin im Training gleich in der ersten Kurve gestürzt. Das war vielleicht peinlich. Wenn ich mir dabei auch noch richtig weh getan hätte, hätte ich vermutlich gleich wieder aufgehört.“ Stürze war er nicht gewohnt, denn angefangen mit dem Motorsport hatte Rossi in einem Gokart. Doch der Sport wurde seinem Vater Graziano, selbst 1979 dreimaliger Grand-Prix-Gewinner in der 250er Klasse, zu teuer. Aus vier Rädern wurden zwei - zum Glück!

Auf seiner Ranch bildet er den Motorrad-Nachwuchs aus

Der kommunikativ-soziale Valentino Rossi zeigt sich im Sport als Teamchef und Nachwuchsförderer. Elf aktuelle WM-Starter in den drei Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP haben auf der mittlerweile fast schon legendären Ranch bei Tavullia, Rossis Wohnort unweit der Stadt Urbino, ihren Feinschliff erhalten. Franco Morbidelli (24) und Francesco Bagnaia (22) wurden 2017 und 2018 Weltmeister in der Kategorie Moto2.

Und Rossis Halbbruder Luca Marini, Sohn aus der zweiten Ehe von Rossis Mutter mit dem Psychologen Massimo Marini, ist 2020 ein heißer Kandidat Champion Nummer drei aus dem Rossi-Talentschuppen zu werden. Für den 22-Jährigen, der in der laufenden Saison die beiden letzten Rennen in Thailand und Japan gewonnen hat, steht fest: „Valentino ist mein Lehrmeister für das Leben.“

Wer auf die Rossi-Schule geht – oder in seinem Moto3/Moto2-Team fährt – lernt aber mehr, als schnell Motorrad zu fahren. Technik, Medienarbeit, Grundkenntnisse in Englisch und situationsgerechtes Benehmen sind ebenfalls im Lehrplan enthalten. Rossi veranschlagt für so einen Platz 50 bis 70.000 Euro pro Jahr. Die Kandidaten begleichen das, indem sie für eine gewisse Zeit zehn Prozent ihrer Gagen an die Ranch abführen. Rossi selbst ist Multimillionär. Sein Gehalt bei Yamaha liegt etwa im Bereich von zwanzig Millionen Euro und scheint den Japanern, für die er der mit Abstand beste Werbeträger ist, jeden Cent wert zu sein.

Sogar Cristiano Ronaldo lässt bei Rossi seine Fanartikel produzieren

Der kommunikativ-wirtschaftliche Rossi zeigt sich außerhalb der Rennstrecke. VR46 ist das Kürzel, das für ein kleines Imperium – mit einem 3200 Quadratmeter großen Parkplatz – steht. Denn hinter den Anfangsbuchstaben seines Namens und seiner Startnummer verbirgt sich der größte Arbeitgeber von Tavullia und Umgebung. VR46 fertigt Merchandising-Artikel (Umsatz 2018 mehr als 20 Millionen Euro) nicht nur für den Chef und viele seiner italienischen Fahrerkollegen, sondern auch für einen anderen Superstar: „CR7“. Cristiano Ronaldo, Portugals Ausnahmefußballer mit der Rückennummer sieben, derzeit in Diensten von Juventus Turin, lässt vor allem Trikots bei Rossi herstellen und teilweise auch vertreiben – obwohl Valentino eingeschworener Inter-Mailand-Fan ist.

Neben seiner Familie, zu der auch die jüngere Schwester Clara gehört, sind seine Freunde aus Kindertagen unverzichtbar für Valentino Rossi. Giampiero Sacchi, Albi Tebaldi, Carlo Casabianca und vor allem Uccio Salucci begleiten ihn ein Leben lang, auch an der Rennstrecke und in der Firma. „Nichts geht über Familie und echte Freunde“, sagt Rossi. Vor allem, wenn man ab und zu in Erinnerungen schwelgen kann. „Als Jungs haben wir Mofas frisiert und sind die 14 Kilometer zwischen Tavullia und der Rennstrecke von Misano mit 70 über die Landstraße gerast. Das war verboten, und es gab immer Ärger mit den Carabinieri“, so Rossi. Wie sich die Zeiten ändern. Zum 2019er Grand-Prix an der Adria fuhr der Lokalmatador wieder mit 70 über die Landstraße. Diesmal aber auf seinem Rennmotorrad und die Carabinieri sorgten für eine abgesperrte Strecke.