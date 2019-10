Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich live im TV & Stream

3. Spiel in der Europa League: Am Donnerstagabend trifft Eintracht Frankfurt auf Standard Lüttich. Nachdem Fans der Frankfurter beim Gastspiel bei Vitoria Guimares (1:0) in der Europa League Sitzschalen warfen, hatte die Uefa entschieden, dass die Adler bei den kommenden Auswärtsspielen in der Europa League bei Standard Lüttich und Arsenal ohne eigene Fans auskommen müssen. Kann sich die Eintracht trotz Geisterstadium gegen die Belgier durchsetzen?

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich wird im Free-TV ausgestrahlt. RTL Nitro überträgt die Partie live am Donnerstagabend (24. Oktober). Los geht es mit der Vorberichterstattung "Countdown" um 20.15 Uhr. Im Studio moderiert Laura Wontorra zusammen mit dem Experten Roman Weidenfeller. Um 21 schaltet Nitro live zur Partie in die Commerzbank-Arena. Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet die RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über tvnow.de

Europa-League-Spiel der Eintracht im Liveticker

Fußball-Interessierte können die Partie auch via Liveticker verfolgen. Wir bieten Ihnen alle Höhepunkte des Europa-League-Gruppenspiels. Ob Tor, Ecke, Freistoß, Elfmeter oder Foul - der Liveticker informiert Sie topaktuell darüber, was im Stadion gerade passiert.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Eintracht Frankfurt vs. Standard Lüttich

