Alba im Duell mit einer höheren Gewalt

Alba Berlin muss in der Euroleague in Barcelona antreten. Wenn der Generalstreik in der Stadt es nicht verhindert.

Berlin. Die erste Hürde der Reise ins Ungewisse hat Alba am Donnerstagnachmittag genommen, als die Mannschaft in Tegel das Flugzeug nach Barcelona bestieg. Welche weiteren Hindernisse Berlins Basketballteam noch zu überwinden hat und ob Alba am Freitagabend im Palau Blaugrana gegen den FC Barcelona (21 Uhr, Magentasport) antreten wird?

Mal sehen. Denn Barcelona wird seit Montag von gewaltsamen Protesten erschüttert, nachdem Spaniens Oberster Gerichtshof gegen neun prominente katalanische Unabhängigkeitsbefürworter Haftstrafen von bis zu 13 Jahren wegen Aufruhrs und Veruntreuung öffentlicher Gelder verhängt hatte. Das im Oktober 2017 organisierte Unabhängigkeitsreferendum wurde als illegal eingestuft und gegen den ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont ein neuer internationaler Haftbefehl erlassen.

Hunderte Flüge waren in den Tagen zuvor ausgefallen und für diesen Freitag, also den Spieltag, haben zahlreiche Organisationen zum Generalstreik in ganz Katalonien aufgerufen. Die Möglichkeit, angesichts dieser Umstände die Partie zu verschieben, wurde, so ist aus Barcelona zu hören, seitens der Liga schnell verworfen. Es werde alles wie geplant laufen, so die Annahme.

Etat bei Barcelona beträgt fast 42 Millionen Euro

Sollte also der Bus Albas Team vormittags zum Wurftraining und abends zum Spiel vom Mannschaftshotel und dann auch wieder zurück fahren und jemand die Halle aufgeschlossen haben, erwartet die Berliner die eigentliche Herausforderung, wegen der sie angereist sind. Sie werden mit dem FC Barcelona auf einen Klub treffen, in dem deutlich andere Maßstäbe gelten als bei Alba. Nach fünf Jahren, in denen Barca weder Meister wurde, noch im Final Four der Euroleague stand, haben die Katalanen, so schreibt es zumindest die Sporttageszeitung „Mundo Deportivo“, ihren Etat im Vergleich zur Vorsaison noch mal um fünf auf 41.476 Millionen Euro erhöht. Alba muss nach eigenen Angaben hingegen – alles inklusive – mit rund zwölf Millionen auskommen.

Die Dienste des Montenegriners Nikola Mirotic (28) beispielsweise, den Barcelona im Sommer nach fünf erfolgreichen NBA-Jahren verpflichtete, sollen mit einem Bruttojahresgehalt von neun Millionen Euro entlohnt werden. Die Frage, wie sich ein solches Budget refinanziert, stellt sich nicht. Laut „Mundo Deportivo“ wird die Saison mit einem Defizit von 32,265 Millionen Euros enden. Zahlen, bei den Albas Geschäftsführer Marco Baldi nur mit den Schultern zuckt und erklärt, dass es in der Euroleague „viele Klubs gibt, die das Geld, das sie ausgeben, nicht erwirtschaften müssen“. Die Arbeitsteilung sei dort ganz einfach: Die einen würden das Geld besorgen, und die anderen müssten dann nur noch gewinnen.

Pesic führte Barcelona zum 25. Pokalsieg

Was beim FC Barcelona in der vergangenen Saison zu wenigstens einem Titel reichte. Da führte Berlins ehemaliger Meistermacher Svetislav Pesic (70) Barcelona im ewigen Wettlauf mit Real Madrid zum 25. Pokalsieg, 18 Mal waren die Katalanen spanischer Meister. Jetzt will der FC Barcelona nach 2003 (unter Pesic) und 2010 (unter Xavi Pascual) endlich mal wieder die Euroleague gewinnen. Ambitionen, die sich natürlich auch in der Qualität des Personals widerspiegeln. Pesic selbst formuliert das so: „Wenn der Klub nicht zum Ziel hätte, alle Titel zu gewinnen, wäre ich nicht hier.“ Alles klar!

In die Euroleague starteten Pesic und Barcelona mit zwei Auswärtssiegen, dem 74:64 bei Efes Istanbul und dem 87:63 in St. Petersburg. Gegen heimische Konkurrenz verlor Barcelona jedoch bereits das Supercup-Finale gegen Meister Real Madrid (79:89) und in der Liga ACB gegen Andorra (84:86). Am Sonntag rangen die Katalanen zu Hause Valencia mit 97:94 nieder. „Unsere Vorbereitung war alles andere als optimal“, erklärt Pesic. Wegen der WM in China und „dann haben sich mit Thomas Heurtel, Kevin Pangos und Pau Ribas drei unserer Außenspieler verletzt“. Unzufrieden sei er angesichts dessen mit dem Saisonstart nicht: „Die Tendenz bei uns ist positiv“.

Alba-Coach Reneses wurde mit Barcelona sieben Mal Meister

Es kommt in Barcelonas fast 50 Jahre altem Basketball-Tempel nur selten vor, dass auf der Gästebank einer sitzt, der Pesic in Sachen Beliebtheit nicht nachsteht. An diesem Freitag ist es soweit, denn Albas Aito Reneses brachte zwischen 1985 bis 2002 mit kleineren Unterbrechungen den FC Barcelona erst auf Augenhöhe mit den zuvor übermächtigen Madrilenen.

Als Headcoach wurde Reneses mit den Katalanen sieben Mal spanischer Meister sowie dreimal Pokalsieger, gewann den Saporta- und zweimal den Korac-Cup. „Das wird ein anstrengendes Auswärtsspiel für mich“, schmunzelte Spaniens Trainerlegende nach Albas gelungener Generalprobe gegen Frankfurt (87:53). „Ich kann nur ahnen, wer mir alles die Hand schütteln und mit mir reden will. Das werden sicherlich emotionale Momente.“ Hoffentlich. Wenn höhere Gewalt, sprich: der Generalstreik, es nicht verhindern.