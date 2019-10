Like-Streit um Can und Gündogan: Bloß kein Erdogate 2.0

Tallinn. Bis sich die Tonart veränderte, dauerte es eine Weile. Nachdem Oliver Bierhoff am Sonntag noch bemüht war, die Nationalspieler Ilkay Gündogan und Emre Can zu verteidigen („Ich sehe es nicht so kritisch“), korrigierte der Direktor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Montagmittag seinen Kurs. „Sie wissen, dass es ein Fehler war“, wurde Bierhoff auf der Internetseite des Verbands zitiert: „Sie müssen sich der großen Verantwortung und der Wirkung bewusst sein, die jede ihrer Aussagen und Aktionen nach sich ziehen können – vor allem auch in den sozialen Medien.“ Mit beiden Profis habe man nach dem 3:0 gegen Estland gesprochen.

Dass Can bereits früh vom Platz geflogen war (14. Minute) und Gündogan zwei Tore gelangen, blieb am Montag eine Fußnote, stattdessen schien sich beim DFB die Angst von einer neuen Foto-Affäre breitzumachen. Der Anlass: Gündogan (28) und Can (25), Deutsche mit türkischen Wurzeln, hatten auf ein Foto salutierender türkischer Nationalspieler mit einer „Gefällt mir“-Reaktion für Aufsehen gesorgt, ehe sie diese virtuelle Geste wieder zurückzogen. Zu spät, wie sich herausstellen sollte. Die Debatte um ihre fragwürdigen Instagram-Likes hatte da längst Feuer gefangen.

Am Sonntagabend in Tallinn war von Bedauern wenig zu spüren gewesen. „Ich bin ein absoluter Pazifist und gegen jede Art von Krieg“, versuchte Can klarzustellen, der – genau wie Gündogan – einen Instagram-Post von Kumpel Cenk Tosun gelikt hatte. Der türkische Nationalspieler hatte am Freitag in der Schlussminute beim 1:0 der Türkei gegen Albanien den Siegtreffer erzielt, diesen mit seinen Kollegen mit einem Salut vor der Ehrentribüne (und später noch einmal in der Kabine) gefeiert und davon ein Foto gepostet.

Hitzige Kontroverse in ganz Fußball-Europa

Tosuns Treffer im weit entfernten Istanbul war der Anfang einer rauschenden Fußballnacht in der Türkei – und einer hitzig geführten Kontroverse in ganz Fußball-Europa. Der Hintergrund: Der martialische Gruß der Nationalspieler war an das türkische Militär gerichtet, das seit Mittwoch einen vieldiskutierten Angriffskrieg gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien führt. Raketen wurden geschossen, es gab Tote, 100.000 Menschen sollen auf der Flucht sein. Und Tosun? Ließ keine Zweifel an seiner Vaterlandsliebe aufkommen. Unter dem geposteten Foto schrieb er: „Für unsere Nation, vor allem für diejenigen, die für unser Land ihr Leben riskieren.“

Doch was wollten Can und Gündogan, der in den sozialen Netzwerken nach seinem Foto mit Türkei-Machthaber Recep Tayyip Erdogan („Mein Präsident“) vor der WM 2018 als Wiederholungstäter gilt, mit ihren Likes nun eigentlich ausdrücken?

Glaubt man Gündogan, dann ganz sicher keine kriegsbejahende Haltung. „Es ist krass, aus was heutzutage Geschichten werden“, sagte der Manchester-City-Star. „Ich dachte, ich like ein Foto von einem sehr guten Freund von mir, mit dem ich eine Zeit lang in Manchester gelebt habe. Da war keine politische Absicht hinter“, versicherte er noch eilig. „Emre und ich sind beide konsequent gegen jeglichen Terror und gegen jeglichen Krieg, egal wo er stattfindet.“ Alles also halb so wild? Oder wie es RTL-Experte Jürgen Klinsmann ein wenig einfältig formulierte: „Gündogan hat die Antwort auf dem Platz gegeben. Punkt. Aus. Thema beendet.“

Bierhoff will Schulungen etablieren

Von wegen. Denn auch wenn Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw („Beide wollten dem Spieler wohl einfach nur gratulieren“) zunächst versucht hatten, nach der Affäre um Gündogans und Mesut Özils Erdogan-Fotos von 2018 kein Erdogate 2.0 aufkommen zu lassen, war das Kind längst in den Brunnen gefallen.

Die unbedarften Likes waren dabei längst nicht der einzige Aufreger. Selbst die sonst zögerliche Uefa hatte schon vor Tagen angekündigt, den militärischen Gruß der türkischen Nationalspieler überprüfen zu wollen. „Politische Äußerungen sind in den Regularien verboten“, hatte Uefa-Sprecher Philip Townsend der italienischen Nachrichtenagentur „Ansa“ gesagt. „Deshalb werden wir dem Verdacht definitiv nachgehen.“

Nachfassen will auch Bierhoff – nicht zuletzt durch weitere Schulungsmaßnahmen. „Wir müssen weiterhin daran arbeiten, die Sinne unserer Spieler gerade für den Umgang in den sozialen Netzwerken zu schärfen“, sagte er, „da darf es keinen Raum für Interpretationen geben.“

Nationalteam setzt klares Zeichen

Gündogan ist in Gelsenkirchen geboren, Can in Frankfurt, Tosun in Wetzlar. Die Fußballer sind Deutsche – und stehen nun, ob sie wollen oder nicht, stellvertretend für eine deutsch-türkische Debatte, die in den kommenden Kriegswochen das ganze Land beschäftigen dürfte.

Beim DFB scheint man sich der Brisanz der Thematik mittlerweile bewusst zu sein. Kurz vor der Abreise am Montag aus Tallinn versammelte sich die ganze Mannschaft mit allen Betreuern zum gemeinsamen Foto im Teamhotel.

„Gemeinsam für Offenheit, Vielfalt und Toleranz“, stand über dem Bild, das die Medienabteilung des DFB flugs über die sozialen Medien verbreitet. Im Zentrum des Bildes: Kapitän Manuel Neuer, der die Arme um die Schultern von Gündogan und Can legt.

Nach einer Stunde hatte das symbolische Bild 13.000 Likes bei Instagram bekommen. Ganz nebenbei auch dabei: Emre Cans und Ilkay Gündogans „Gefällt mir“-Bekundungen.