Schwimm-Weltcup in Berlin Ein neuer Berliner Schmetterling setzt zum Höhenflug an

Berlin. Die Welt ist zweigeteilt neuerdings. Es gibt Konkurrenz, ein paralleles Leistungsuniversum, neue Verdienstmöglichkeiten. Wenn beim Schwimmen nun Weltcup draufsteht, heißt das nicht, dass auch die meisten namhaften Athleten am Start sind. Denn gleichzeitig mit dem Wettkampf in Berlin trug an diesem Wochenende in Neapel auch die International Swimming League (ISL) ihre Serie aus.

Die ist sogar lukrativer. Die neue Liga mit Profiteams aus Sportlern verschiedener Länder will insgesamt rund vier Millionen Dollar (etwa 3,62 Millionen Euro) an die Schwimmer ausschütten. Beim Weltcup gibt es insgesamt 2,5 Millionen Dollar (2,27 Millionen Euro) Preisgeld. Auch einige der besten Deutschen wie Sarah Köhler, die WM-Zweite über 1500 Meter Freistil, oder Ex-Europameisterin Franziska Hentke waren nun in Italien statt in Berlin, ebenso wie viele der besten internationalen Akteure um US-Star Caeleb Dressel.

Uralt-Rekord von Michael Groß unterboten

Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Zwar bekommt niemand Weltcup-Podestplätze geschenkt, nur weil ein paar Topleute anderswo schwimmen. Aber die begehrten Medaillen sind hin und wieder leichter zu ergattern. Gleich drei deutsche Athleten schafften es in Berlin erstmals aufs Weltcup-Podium. Ramon Klenz als Zweiter über 200 Meter Schmetterling, Anna Elendt (18/Darmstadt) als Dritte über 100 Meter Brust und Aliena Schmidtke (26/Magdeburg) als Dritte über 50 Meter Schmetterling. Am Sonntag siegte Elendt sogar in 31,27 Sekunden über 50 Meter Brust. Auch Angelina Köhler (18/Hannover) gewann über 100 Meter Schmetterling (58,83 Sekunden).

Klenz war glücklich. „Ich freue mich riesig“, sagte der 21-Jährige, „das Rennen lief optimal.“ Er hatte mit seinem Trainer abgesprochen, in der ersten Hälfte so zu schwimmen, dass „ich noch Körner übrig habe. Ich konnte super zusetzen und hatte auf der letzten Bahn noch ein echt gutes Gefühl gehabt“, so Klenz, der hinter Weltmeister Kristof Milak (Ungarn/1:55,47 Minuten) in 1:57,34 Minuten anschlug.

Für den gebürtigen Leipziger war das Rennen eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges. Er gilt als großes Talent, unterbot im vergangenen Jahr den 32 Jahre alten deutschen Rekord über die 200 Meter Schmetterling von Michael Groß in 1:55,76 Minuten. Anfang des Jahres wechselte er von Hamburg, wo er seit Jahren trainierte, nach Berlin, um sich weiterzuentwickeln. „Jetzt habe ich zum ersten Mal in der Höhe trainiert“, so Klenz. Vor zwei Wochen kam er zurück und sah nun einen schönen Effekt des Trainingslagers.

Der Fokus liegt auf der Olympia-Qualifikation

Nach einem schwierigen Jahr scheint die Richtung nun zu stimmen. Die WM im Juli in Südkorea hatte er verpasst. „In der WM-Saison hatte ich ein, zwei Ausfälle mit dem Wechsel von Hamburg nach Berlin und der Grundausbildung bei der Bundeswehr. Da hat nicht alles optimal gepasst“, so der Sportsoldat, der für die SG Neukölln startet und ein klares Ziel vor Augen hat: „Der Fokus ist voll auf die Qualifikation für Olympia gerichtet.“

Zu viel Druck will sich der Neu-Berliner allerdings nicht machen. Der deutsche Rekord sei zwar schon mal ein Meilenstein gewesen. „Aber wenn man international schaut, ist die Zeit doch nicht so viel wert wie man glaubt“, gibt sich Klenz realistisch. Zu hohe Erwartungen sollten damit also nicht einhergehen. Seine Entwicklung voranschreiten zu sehen, ist erst einmal wichtiger. Der Weltcup in Berlin, bei dem Deutschlands Top-Schwimmer Florian Wellbrock (22/Magdeburg) seine Siegesserie über 1500 Meter Freistil fortsetzte, war dabei eine gute Einordnung, trotz der Konkurrenzveranstaltung in Neapel.