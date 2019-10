EuroLeague: FC Barcelona Bàsquet gegen Alba Berlin live im TV & Ticker

Kenneth Ogbe hat sich für die neue Saison einiges vorgenommen. Jetzt geht es mit Alba am Freitag in der EuroLeague gegen den FC Barcelona

3. Spieltag in der Basketball EuroLeague: Am Freitag trifft Alba Berlin auf den FC Barcelona Bàsquet. Alle Infos zu dem Spiel, Tickets & Liveticker.

Alba Berlin verpasste in Istanbul einen Überraschungserfolg und hat in der Euroleague die erste Niederlage kassiert. Am zweiten Spieltag unterlagen die Berliner beim Vorjahresfinalisten Anadolu Efes Istanbul mit 105:106 n.V. (95:100, 95:95, 40:43). Nach einer starken Vorstellung musste sich der deutsche Vizemeister dem großen Favoriten erst in der Verlängerung geschlagen geben. Beste Berliner Werfer waren Rokas Giedraitis mit 21 und Luke Sikma mit 15 Punkten.

Jetzt treffen die Berliner in der dritten Partie der EuroLeague am Freitag (18. Oktober, 21 Uhr) auf den FC Barcelona Bàsquet. In bislang vier direkten Vergleichen konnten sich die Albatrosse bislang nur ein einziges Mal gegen den FCB durchsetzen. Können die Berliner in der EuroLeague einen weiteren Erfolg gegen die Spanier feiern?

FC Barcelona Bàsquet gegen Alba Berlin live im Stream

Die Spiele der EuroLeague können über euroleague.tv (13.99 im Monat) oder über das TV Angebot MagentaTV sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs empfangen werden. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Alba-Spiel

Tickets für das Auswärtsspiel gegen FC Barcelona Bàsquet können online auf der Internetseite des FCB erworben werden. Das Spiel findet am Freitag (18. Oktober) um 21 Uhr in der Palau Blaugrana in Barcelona statt.

BBL-Liveticker der Berliner Morgenpost zum Spiel der Albatrosse

Für alle, die das Spiel nicht vor Ort mitverfolgen können, bietet die Berliner Morgenpost den Liveticker zur Basketball EuroLeague. Verfolgen Sie das Spiel hautnahe und verpassen Sie keinen Korb & Rebound.

>>> Hier geht es zum Liveticker: FC Barcelona Bàsquet vs. Alba Berlin

Hier erhalten Sie außerdem alle aktuellen Nachrichten und Informationen zu Alba Berlin.

