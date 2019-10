Anne-Sophie König reißt sich um eine Medaille

Die Berliner Gewichtheberin Anne-Sophie König will sich in der Bundesliga etablieren und die deutsche Spitze angreifen.

Berlin. Es kommt schon immer noch vor, dass die Leute Anne-Sophie König fragend anblicken, wenn sie ihnen erzählt, welche Sportart sie betreibt. Manchmal muss sie sich sogar regelrecht dafür rechtfertigen, doch diese Momente werden immer seltener. Die Zeiten haben sich geändert, und inzwischen ist König als Frau beim Gewichtheben längst keine Exotin mehr. „Wenn wir neue Mitglieder begrüßen, sind das inzwischen sogar überwiegend Frauen“, sagt die Athletin des Berliner TSC. An manchen Abenden seien zwei Drittel der anwesenden Sportler weiblich.

Viele von ihnen kommen ursprünglich vom Crossfit, wo das Stemmen von Gewichten nur eine Übung unter vielen ist. Auch bei König lief es so. 2013 hatte sie mit dem Fitnesssport begonnen und dort mit der Zeit immer mehr Freude am Gewichtheben entwickelt. „Es hat mich gereizt, wie ich mit sauberer Technik auf einmal Lasten bewegen kann, von denen ich vorher nie gedacht hätte, dass ich sie jemals würde stemmen können“, sagt sie.

Bald wagte sie sich an erste Wettkämpfe bei den Spezialisten. Die Ergebnisse bestärkten sie darin, diesen Weg weiterzuverfolgen. Ende 2018 wurde sie dann bei einem Wettkampf des Berliner TSC von einem Verantwortlichen angesprochen, ob sie sich nicht vorstellen könnte, komplett zu wechseln. Erst seitdem liegt der Fokus ganz auf dem Gewichtheben.

Bei den Berliner Meisterschaften stellt sie gleich drei neue Bestleistungen auf

Die ersten Erfolge können sich sehen lassen. Im Juli siegte die 29-Jährige bei der Premiere der German Open in Braunschweig, dem teilnehmerstärksten Ereignis im deutschen Gewichtheben. Bei den Berliner Meisterschaften gewann sie kürzlich nicht nur in ihrer Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm, sondern war auch insgesamt die punktbeste Athletin der Veranstaltung.

Dafür wurden die erreichten Leistungen in Relation zum jeweiligen Körpergewicht gesetzt, um die einzelnen Gewichtsklassen miteinander vergleichen zu können. König beendete die Meisterschaften mit gleich drei neuen Bestleistungen. Nach 67 Kilo im Reißen und 85 Kilo im Stoßen bedeuteten auch die 152 Kilo im Zweikampf einen neuen Bestwert.

Vor allem beim Stoßen ist die Weddingerin stark. „Beim Reißen muss ich dagegen noch ein paar Kilo drauflegen“, sagt sie. Diese Disziplin, bei der die Hantel in einer einzigen Bewegung vom Boden zur Hochstrecke mit ausgestreckten und senkrecht stehenden Armen gebracht wird, ist technisch deutlich anspruchsvoller. „Wenn man die Hantel da nicht richtig trifft, wird es sehr schwer, den Versuch allein durch pure Kraft noch zu retten“, erklärt König. Beim Stoßen gehe das eher. Am Ende hätten jedoch beide Disziplinen ihren Reiz. „Wenn der Versuch beim Reißen auf den Punkt perfekt kommt, dann gibt es nichts Schöneres. Das ist einfach wunderschön anzuschauen.“

In dieser Saison gehört sie fest zum Bundesliga-Team

Überhaupt kommt es beim Gewichtheben keineswegs nur auf die Kraft an, sondern auch auf Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit sowie die richtige Technik. Die reine Muskelmasse spielt zwar ebenfalls eine Rolle, allerdings weniger in den Armen oder im Oberkörper, sondern eher in den Beinen. „Gewichtheben ist ein Beinsport“, sagt König.

Im Dezember wird sie nun zum ersten Mal zu den deutschen Meisterschaften nach Obrigheim in Baden-Württemberg reisen. „Ich fahre ohne große Erwartungen dorthin. Ich möchte einfach eine ordentliche Leistung zeigen und Erfahrung auf diesem Niveau sammeln. Bei einer solchen Meisterschaft ist der Druck ja noch einmal ein ganz anderer“, sagt sie. In zwei, drei Jahren will sie allerdings um die Medaillen mitkämpfen. Daneben tritt König auch für das Bundesligateam des Berliner TSC an. Nachdem sie in der vergangenen Saison bereits zwei Einsätze verzeichnete, gehört sie in dieser Spielzeit nun erstmals fest zum Stamm.

Berliner TSC ist einer der wenigen Bundesliga-Vertreter aus dem Norden

Die Bundesliga wird seit dieser Saison nur noch in einer Staffel mit neun Vereinen ausgetragen, die meisten stammen aus dem Südwesten Deutschland. Der TSC ist einer der wenigen Vertreter aus dem Nordosten und geht als Außenseiter ins Rennen, nachdem man sich im Vorjahr nur mit viel Mühe überhaupt für die eingleisige Liga qualifiziert hatte. Die Besonderheit liegt darin, dass Männer und Frauen sowie sämtliche Gewichtsklassen in der Bundesliga gemeinsam antreten.

Durch die sogenannte Relativpunktewertung werden die Leistungen trotzdem vergleichbar. Weil die Frauen leichter sind, bekommen sie weniger Punktabzug fürs Körpergewicht – die Männer müssen deshalb schon deutlich mehr heben, um am Ende auf ein vergleichbares Ergebnis zu kommen. „Frauen bringen besonders im Reißen viele Punkte. Es ist deshalb sehr wichtig, starke Frauen in der Mannschaft zu haben“, sagt König.