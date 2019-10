Ende des Oregon Projects: Nike rettet nur die eigene Haut

Es überraschte schon ein wenig, als das Sportartikel-Unternehmen Nike am Freitag plötzlich den Rückzug antrat. Als Geschäftsführer Mark Parker das Aus des umstrittenen Nike Oregon Projects verkündete. Hatte man bei der Leichtathletik-WM in der vergangenen Woche doch den Eindruck vermitteln wollen, dass alles paletti ist in Portland.

Die meisten Athleten würden nicht unter dem wegen Dopings gesperrten Gründungsvater Alberto Salazar trainieren. Die Vorwürfe liegen schon Jahre zurück. Und wer sich von der sauberen Elite-Lauftruppe überzeugen wolle, könnte doch einfach vorbeischauen.

Jetzt aber ist Schluss in Oregon. Die Athleten um Doppelweltmeisterin Sifan Hassan stehen vor einem Neuanfang, müssen sich für ihre Vorbereitung auf Olympia 2020 umorientieren. Auch Deutschlands Lauf-Star Konstanze Klosterhalfen, bei der WM noch zu Bronze gerannt, steht auf ihrem Weg nach Tokio vor einem Neustart.

Der Grund? Die „unbegründeten Behauptungen“, wie Nike-Boss Parker mitteilte, würden die Athleten beeinträchtigen und von idealen Trainingsumständen ablenken. Betrachtet man das Gesamtkonstrukt, mutet diese Aussage extrem scheinheilig an. Denn die negative Berichterstattung, die Skepsis, die kritischen Nachfragen und die Zweifel an den WM-Medaillengewinnern, die beim Oregon Project trainiert haben und zeigen sollten, dass man mit Nike besonders viel Erfolg haben kann, haben auch dem Unternehmen geschadet.

Der Sportartikel-Riese will mit diesem Schritt also wohl eher sein eigenes Image retten. Wenn da überhaupt noch etwas zu retten ist. Das Wohl der Athleten aber scheint nur vorgeschoben. Vor allem wenn man bedenkt, dass laut Berichten des „Wall Street Journals“ auch die Unternehmensführung von Nike nicht ganz unwissend hinsichtlich der dubiosen Doping-Praktiken gewesen sein soll.

Auf dem Gelände des Nike-Hauptquartieres in Beaverton (Oregon) habe man getestet, ob die Anwendung von Testosteroncreme zu einem positiven Dopingtest führen könnte. Per Mail sei auch Nike-Boss Parker verstrickt gewesen. Und so etwas sollte natürlich besser nicht in der Öffentlichkeit breit getreten werden. Also lieber gleich der komplette Rückzug.

Doch die Zweifel, die Skepsis und die Nachforschungen werden bleiben. Haken dran? Wohl kaum.