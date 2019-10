Konstanze Klosterhalfen nach Ende des Oregon Projects vor Neuanfang

Berlin. Urplötzlich steht sie vor einem Neuanfang. Wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio muss sich Supertalent Konstanze Klosterhalfen umorientieren. Das umstrittene Nike Oregon Project, bei dem die 22-Jährige trainiert hatte, ist krachend zusammengebrochen.

Der US-Sportartikelriese bestätigte am Freitag das Ende des ins Zwielicht geratenen Elite-Laufteams. Der Druck nach der vierjährigen Dopingsperre gegen den bisherigen Cheftrainer Alberto Salazar sowie Berichten über dubiose Praktiken wurde zu groß.

„Die Situation und die unbegründeten Behauptungen lenken viele Athleten ab und beeinträchtigen sie dabei, sich auf ihre Trainings- und Wettkampfbedürfnisse zu konzentrieren“, begründete Nike-Geschäftsführer Mark Parker den schwerwiegenden Beschluss in einem Memo: „Ich habe daher die Entscheidung getroffen, das Oregon Project zu beenden.“

Deutscher Leichtathletik-Verband will Klosterhalfen unterstützen

Mittelstrecklerin Klosterhalfen, die bei der WM in Doha mit einem couragierten Lauf zu Bronze über 5000 Meter ihre Fans begeistert hatte, gehörte dem NOP in Portland offiziell seit April an. Den Plan, ihr Limit weiter mithilfe des Projekts zu verschieben, muss die junge Athletin nun aufgeben. Präsident Jürgen Kessing vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) kündigte in einer ersten Reaktion Gespräche mit Klosterhalfen und ihrem Management an, „um die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio optimal abzusichern.“

Gleichzeitig betonte Kessing, dass er das Ende des Projekts nach der Salazar-Sperre als „eine folgerichtige Entscheidung im Sinne der Athleten und des Sports“ wahrnimmt. Nach ihrem Erfolg hatte Klosterhalfen noch erklärt, sich weiter in den USA auf das Weltevent in Japan ab dem 24. Juli des kommenden Jahres vorbereiten zu wollen. Klosterhalfens Management war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

„Ich weiß, dass das keinen aus meiner Gruppe betrifft, dass mein Trainer Pete Julian ist“, hatte die hochtalentierte Läuferin in Doha zu den kritischen Berichten über das Oregon Project gesagt. Sie verwies zudem darauf, dass die Vorwürfe einen Zeitraum (2010 bis 2014) betreffen, in dem sie noch gar nicht beim NOP war. Unter Gründungsvater Salazar, der das Konstrukt nun auch zum Einstürzen brachte, hat sie selbst nicht trainiert.

Auch Nike soll in Doping-Praktiken verstrickt sein

Der gebürtige Kubaner war am 1. Oktober wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln von der US-Anti-Doping-Behörde Usada für vier Jahre gesperrt worden. „Das Oregon Project hat niemals Doping geduldet und wird es niemals dulden“, sagte Salazar danach: „Ich werde Einspruch einlegen und nach vorne blicken.“ Parker kündigte nun an, dem umstrittenen Coach weiter beistehen zu wollen.

Das überrascht nur bedingt, legten doch Berichte nahe, dass die Spitze von Nike in die Affäre verstrickt gewesen sein könnte. Laut des „Wall Street Journals“ sei ein Versuch, ob der Gebrauch von Testosteroncreme zu einem positiven Dopingtest führe, auf dem Gelände des Nike-Hauptquartiers durchgeführt worden. Per Mail soll Parker involviert gewesen sein.

Der größte Star des 2001 gegründeten Oregon Projects war der zweimalige Doppel-Olympiasieger über 5000 und 10.000 m, der Brite Mo Farah. Er hatte das NOP 2017 verlassen und stets beteuert, keine leistungssteigernden Mittel zu sich genommen zu haben.

Doch die Zweifel am NOP wurden zuletzt immer größer und brachten das System schließlich zum Einsturz. Nike kündigte an, seine Athleten in dem Umbruch unterstützen zu wollen. Neun Monate vor Olympia muss sich Medaillenhoffnung Klosterhalfen wohl völlig neu aufstellen.