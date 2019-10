Formel 1: Viel Wind um Verweigerer Sebastian Vettel

Auch in Suzuka der gefragte Mann in Rot: Sebastian Vettel.

Vor dem Rennen in Japan muss Sebastian Vettel Stellung beziehen – zu seinem Status als Nummer eins und seiner Zukunft bei Ferrari.

Suzuka. Um sich über die Zukunft Gedanken zu machen, gibt es gerade angenehmere Orte als die japanische Insel Honshu, denn jene bereitet sich dieser Tage auf den Taifun „Hagibis“ vor. Sebastian Vettel, der zum ersten Mal seit dem Wirbel um die verweigerte Stallorder in Russland öffentlich spricht, ist die allgemeine Fixierung auf die Wetterlage an der nahe des Meeres gelegenen Rennstrecke ganz recht.

Der Ferrari-Pilot kann mit Reportern trefflich über vermeintliche Windgeschwindigkeiten reden, das lenkt dann doch ein bisschen vom Sturm unterm Dach des italienischen Formel-1-Rennstalls ab.

Denn der bläst vor allem dem 32 Jahre alten Heppenheimer ins Gesicht. Seit sein Auto in Topform ist und sich anschickt, den Beinahe-Champions von Mercedes die anstehenden Feierlichkeiten ein bisschen einzutrüben, gewinnt Teamkollege Charles Leclerc (21) die Oberhand.

Der vierfache Weltmeister ahnt, dass er mit der eigenmächtigen Interpretation der zuvor besprochenen Stallregie in Sotschi seinen internen Stellenwert nicht gerade verbessert hat. Deshalb bekennt er vor dem Großen Preis von Japan in Suzuka (Sonntag, 7.10 Uhr) mit fester Stimme: „Das war mit Sicherheit nicht richtig von mir.“

Teamkollege Leclerc spricht von einem Missverständnis

Die V-Fragen, also die nach Verhaltenskodex und nach Vettel, sind in Maranello diskutiert worden. Erst hat der deutsche Revoluzzer mit Teamchef Mattia Binotto gesprochen, dann mit seinem Teamkollegen Leclerc, dann Binotto mit dem Monegassen.

Die neuerliche Variante im Versuch der Rennstall-Leitung, die Kontrolle über die beiden Rivalen der Rennbahn zurückzugewinnen, mutet ein bisschen wie stille Post an. Wenn es den Dreier-Gipfel tatsächlich nicht gegeben hat, dann sind die Einzelgespräche zumindest ein gewagter Versuch, für Ordnung zu sorgen.

Als Mercedes mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton in einer ähnlichen Situation war, waren die Regeln im Umgang miteinander schriftlich fixiert worden. Aber Binotto glaubt, dass sein Prinzip, je nach Gusto mal dem einen und mal dem anderen Fahrer den Nummer-eins-Status zu geben, die für alle gewinnbringendere Taktik ist. Nur zu Saisonbeginn war Vettel der persönliche Favorit Binottos.

Für Charles Leclerc war Vettels Weigerung, ihn wieder nach vorn zu lassen, plötzlich nur noch ein „Missverständnis“, denn: „Wir haben seit Beginn der Saison Teamorder. Was aber klar ist, ist, dass die Situation in Sotschi für beide Fahrer nicht klar war. Aber in Zukunft wird das nicht mehr vorkommen.“

Will man im Sinne des Sports argumentieren, dann gebührt der nervenaufreibenden Strategie von Ferrari Lob. Der dienstälteste Formel-1-Rennstall hat Teamorder schon immer so offensiv wie kein anderer betrieben, und dafür auch reichlich Prügel eingesackt.

Sogar Rivale Hamilton hat Mitleid mit Vettel

Für die zweifache Zurücksetzung von Rubens Barrichello gegenüber Michael Schumacher in Österreich 2001 und 2002 setzte es eine Strafe von einer Million Dollar. 2010, als Felipe Massa in Hockenheim kurz vor Schluss Fernando Alonso überholen lassen musste, waren solche Order verboten, also wurde der Code „Fernando ist schneller als Du“ gefunkt. Der Brasilianer gewann danach nie mehr ein Rennen.

Lewis Hamilton, der kurz vor seinem sechsten Titelgewinn steht, sympathisiert mit Vettel: „Über seine Situation bei Ferrari würde ich mir nie eine öffentliche Meinung erlauben. Er hat sich bestimmt monatelang nicht wohlgefühlt, als neben ihm ein neuer starker Mann auftauchte. Ferrari hatte immer die Philosophie, mit einer Nummer eins und einer Nummer zwei anzutreten. Ich glaube, das ist keine gute Philosophie.“

Der Brite hat gut reden, er ist der natürliche Stärkere gegenüber seinem Adjutanten Valtteri Bottas. Der Finne ist allerdings auch schon häufiger zurückgepfiffen worden, nur ohne Murren eben.

Fragen nach dem Fahrerkrieg beantwortet Vettel mit einem Grinsen

Stallorder mag zwar verpönt sein, ist aber nicht mehr verboten. Befürworter rechtfertigen sie mit dem Argument, dass die Formel 1 trotz aller Egos in Wirklichkeit Mannschaftssport ist. Schon 1951 wurde der Alfa-Pilot Luigi Fagioli angewiesen, an die Box zu kommen und seinem Teamkollegen Juan-Manuel Fangio das Auto zu überlassen.

Ähnlich extrem war 2008 in Singapur der Befehl an Nelson Piquet junior, seinen Renault absichtlich in die Mauer zu fahren, damit Fernando Alonso von der Neutralisierung profitieren kann. Vettel hat seine eigene Geschichte mit Befehlen und deren Verweigerung, als er 2013 gegen die Absprache, die Positionen zu halten, dem Red-Bull-Kollegen Mark Webber den Sieg gestohlen hat.

Im Nachgang der aktuellen Affäre muss sich das hessische Alphatier in einer Fernsehrunde quotenbringende Fragen wie „Ist der Fahrerkrieg endgültig eröffnet?“ gefallen lassen, die er meist mit einem Grinsen pariert. Auf die Annahme, ob er sich zur Nummer zwei degradiert fühle, sagt er schon ernster: „Gar nicht.“

Taifun gefährdet Qualifikation am Sonnabend

Und zu seinem aktuellen Verhältnis zu Charles Leclerc beschwichtigt er: „Da muss ich nicht viel erklären. Anders als viele denken, reden wir sogar miteinander. Es ist so, wie es das ganze Jahr über war. Auf der Piste schenken wir uns keinen Meter.“

Aber das sei nichts Besonderes, sondern in allen Teams so: „Ich glaube, dass es gut für einen Rennstall ist, zwei Rennfahrer zu haben, die um die Krone kämpfen dürfen.“ Ah, der Binotto-Code. Dann, endlich, beantwortet er doch noch die eigene Zukunftsfrage: „Ich bin immer noch bei Ferrari. Und es gibt immer noch eine Menge Dinge, die ich hier erreichen möchte.“

Dazu muss aber erst einmal das Wetter mitspielen. Die Piloten stellen sich vor dem Großen Preis von Japan wegen des Taifuns auf eine mögliche Absage der Qualifikation am Sonnabend (8 Uhr, RTL) ein. „Die Sicherheit hat oberste Priorität, nicht nur für uns, sondern auch für die Zuschauer“, sagte Vettel.