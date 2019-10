Treffen der Stars beim Schwimm-Weltcup in Berlin

Deutschlands neuer Schwimm-Held Florian Wellbrock will an der Landsberger Alle Vollgas geben und freut sich auf starke Konkurrenz.

Berlin. Wenn zu dieser Jahreszeit die Schwimmer in Berlin zum Weltcup zusammenkamen, dann haben sie sich immer auf der kurzen Bahn gemessen. Doch die Kurzbahn hat nicht mehr eine ganz so große Bedeutung, deshalb wird nun auf der langen 50-Meter-Bahn geschwommen. Das hat durchaus Auswirkungen auf die Athleten. „Es ist tatsächlich eine größere Herausforderung als sonst. Die Kurzbahn-Wettkämpfe fallen ein bisschen leichter, wenn man in die Saison startet, weil man dafür ein bisschen weniger Ausdauerniveau braucht als für die lange Bahn“, sagt Florian Wellbrock, Deutschlands neuer Schwimmstar, der bei der WM Ende Juli in Südkorea Gold über 1500 Meter Freistil und zehn Kilometer im Freiwasser gewonnen hat.

Inzwischen liegt hinter dem Magdeburger eine Pause, auch erste Trainingslager und erste Wettkämpfe hat er absolviert in der Olympiasaison, die gerade beginnt. Vergangene Woche überzeugte er in Budapest, schwamm unter 15 Minuten und gewann.

Der Weltcup lockt mit viel Geld

In der Schwimm- und Sprunghalle an der Landsberger Allee freut sich der 22-Jährige vor allem auf die aktuell starke Konkurrenz aus Frankreich. „Ich werde auf alle Fälle Vollgas geben“, so Wellbrock. Doch nicht nur von dort sind die Besten gekommen, von Freitag bis Sonntag präsentiert sich eine ganze Reihe von Stars im Berliner Becken. 273 Athleten aus 40 Nationen haben gemeldet.

Die mittlerweile gestiegenen Prämien im Schwimmen locken unter anderem Katinka Hosszu nach Berlin. Die dreifache Olympiasiegerin aus Ungarn steht vor ihrem 300. Weltcupsieg. „Die Zahl klingt verrückt. Das wusste ich gar nicht“, so Hosszu. In Ranomi Kromowidjojo (Niederlande) ist eine weitere dreifache Olympiasiegerin am Start. Sieben Stationen umfasst der Weltcup und ist mit insgesamt 2,5 Millionen Dollar dotiert. Vor der fünften Station in Berlin führen Hosszu bei den Frauen und der Russe Wladimir Morosow bei den Männern.