Der Laureus World Sports Award, der sogenannte „Sport-Oscar“, wird am 17. Februar 2020 in der Hauptstadt verliehen.

Sport-Oscar Laureus-Awards werden 2020 in Berlin vergeben

Der Laureus World Sports Award gilt auch als Oscar des Sports - es ist weltweit eine der wichtigsten Auszeichnungen für Spitzensportler. Und im kommenden Jahr findet die Preisverleihung in Berlin statt. Das gab nun das Komitee des Laureus Awards in der Alten Försterei in Köpenick bekannt.

Am 17. Februar 2020 werden bei einer großen Gala Spitzensportler aus aller Welt in der Verti Music Hall ausgezeichnet. Zu den Preisträgern in den vergangenen 20 Jahren gehörten unter anderem Usain Bolt, Serena Williams Oder Roger Federer.

Der Award feiert nun sein 20-jähriges Bestehen. In diesem Zuge wurde auch die Kampagne „Sports Unites us“ ins Leben gerufen. Sie soll Menschen über den Sport zusammenbringen und so Brücken bauen, sagten die Projektverantwortlichen.