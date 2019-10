Skepsis ja, Pauschal-Urteil nein

Auch wenn Konstanze Klosterhalfen einen geschichtsträchtigen Coup gelandet hat: Sich unvoreingenommen mit ihr zu freuen, fällt nicht leicht.

Die Tatsache, dass nie zuvor eine deutsche Läuferin über 5000 Meter eine WM-Medaille gewonnen hat, ist der beste Beleg dafür, wie hoch ihre Bronzemedaille von Doha einzuordnen ist. Eigentlich. Doch gleichzeitig sind ihre Leistungen in dieser Saison derart aufsehenerregend, dass der Zweifel längst mitläuft.

Seit Ende 2018 trainiert die 22 Jahre alte Ausnahme-Athletin im Nike Oregon Project in den USA, einer Elite-Trainingsgruppe, die vom US-amerikanischen Sportartikel-Giganten finanziert wird. Seitdem sind Klosterhalfens Leistungen geradezu explodiert. Sechs deutsche Rekorde hat sie seither verbessert, auch jenen über 5000 Meter. Die Bestmarke von Irina Mikitenko aus dem Jahr 1999 unterbot sie in diesem Jahr um satte 24 Sekunden (14:26,76 Minuten). Zur Orientierung: Klosterhalfens eigene Bestleistung lag zuvor bei 14:51,38 Minuten.

Dass der umstrittene Chef des Nike Oregon Projects, Alberto Salazar, gerade erst für Doping-Delikte gesperrt wurde, schürt nicht gerade Vertrauen. Die Frage ist: Kann es bei diesen Top-Resultaten noch mit rechten Dingen zugehen?

Zweierlei Maß in der Wahrnehmung

Nun ist Klosterhalfen allerdings nicht die einzige Athletin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), die herausragende Leistungen vollbringt. Wenn es aber die deutschen Männer sind, die ihre teutonische Stärke mit dem Diskus, der Kugel oder dem Speer demonstrieren, nimmt daran so gut wie niemand Anstoß. Des Dopings unverdächtig sind auch diese Disziplinen nicht. Nur wurden die beeindruckenden Bestweiten der Gebrüder Robert und Christoph Harting (Diskus), David Storl (Kugel) oder Johannes Vetter ohne Beigeschmack registriert.

Selbstverständlich soll dies kein Doping-Vorwurf in Richtung der genannten Wurf-Titanen sein. Wohl aber ein Plädoyer für einheitliche Maßstäbe.

Klosterhalfen hat viel für ihren Erfolg getan. Sie hat ihr Leben in Deutschland aufgegeben, Familie und Freunde vorübergehend zurückgelassen, um unter den besten Bedingungen trainieren zu können, die sie finden kann. Seither läuft sie Woche für Woche mit (mindestens) ebenbürtigen Mitstreitern, muss in jeder Einheit beweisen, dass sie es verdient hat, Teil dieses exklusiven Läufer-Zirkels zu sein.

Es gilt die Unschuldsvermutung

Und Coach Salazar? Dessen Strafe bezieht sich auf Vergehen in den Jahren 2010 bis 2014. Davon abgesehen war er zwar gesamtverantwortlich für das Lauf-Projekt, trainiert wird Klosterhalfen jedoch von einem gewissen Pete Julian.

Nicht, dass ich die Skepsis an den auffälligen Leistungssteigerungen nicht nachvollziehen könnte – dafür hat sich die Leichtathletik in der Vergangenheit mit immer neuen Doping-Skandalen zu nachhaltig in Verruf gebracht. Das aber darf nicht zu voreiligen Pauschal-Urteilen führen.

Solange das Gegenteil bewiesen ist, gilt für jede Athletin und jeden Athleten die Unschuldsvermutung. Punkt. Konstanze Klosterhalfen hat einen Weg jenseits der DLV-Standards gewählt. Manche mögen das als abtrünnig empfinden. Andere als enorm ehrgeizig und zielstrebig. Längst nicht jeder hält ihre Entscheidung für die richtigste. Aber schmälern kann das ihren Triumph nicht. ​