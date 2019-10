Nationalmannschaft: Deutschland gegen Argentinien live im TV, Stream & Ticker

Einspielen für das EM-Qualifikationsspiel: Vier Tage vor dem Duell gegen Estland am Sonntag stimmt sich das DFB-Team mit einem Freundschaftsspiel auf die Partie ein. In Dortmund trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch (9. Oktober, Anstoß 20.45 Uhr) auf Argentinien. Zuletzt erlebte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eine sportliche Achterbahnfahrt. Dem 2:4-Heim-Debakel von Hamburg gegen die Niederlande folgte ein schwer erkämpfter 2:0-Auswärtssieg in Nordirland. Das anstehende Testspiel gegen Argentinien in Dortmund soll zeigen, wo das DFB-Team im Konzert der ganz Großen wirklich steht.

Leicht negative Gesamtbilanz gegen Argentinien

Die Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien ist leicht negativ: In den insgesamt 22 Begegnungen setzte sich die DFB-Auswahl sieben Mal durch – bei fünf Unentschieden und zehn Niederlage sowie einem Torverhältnis von 31:32. Das letzte Duell 2014 gewann die Albiceleste mit 4:2. Die DFB-Elf konnte die Pleite in dem Freundschaftsspiel allerdings recht gut verschmerzen, hatte man die Südamerikaner doch zwei Monate zuvor im WM-Finale besiegt

Ezequiel Garay (l.), Martin Demichelis (oben) und Torwart Sergio Romero können Mario Götze nicht stoppen, der mit einer technischen Meisterleistung Deutschland gegen Argentinien zum WM-Titel schoss.

Messi fehlt gegen das DFB-Team

Argentiniens Weltfußballer Lionel Messi wird beim Spiel gegen Deutschland definitiv fehlen. Die südamerikanische Dach-Organisation lehnte einen Begnadigungsantrag des argentinischen Verbandes ab. Die nach der Copa America im Juli ausgesprochene Drei-Monats-Sperre gegen den 32-Jährigen bleibt unverändert. Der Kapitän der Argentinier hatte nach einer Roten Karte gegen ihn und dem Halbfinal-Aus gegen Gastgeber Brasilien die Copa stark kritisiert.

Kader-Umbruch: Drei Neue im DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw hat Nadiem Amiri erstmals in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Der Offensivspieler, der vor der Saison von der TSG Hoffenheim zur Bayer Leverkusen gewechselt war, hatte im Sommer mit der deutschen U21-Nationalspieler den zweiten Platz bei der Europameisterschaft belegt. "Wir freuen uns, nun Nadiem Amiri persönlich kennenzulernen," so Joachim Löw. "Er hat bei der zurückliegenden U21-EM und in den Spielen mit seinem Klub gute Leistungen gezeigt und sich eine Berufung verdient." Mit Luca Waldschmidt (SC Freiburg) und Niklas Stark (Hertha BSC) stehen zwei weitere Spieler ohne Länderspiel-Einsatz im Aufgebot.

Löw schickt Trio in Rente: Bruch mit einer Generation

Verzichten muss Löw bei den kommenden Länderspiele auf die verletzen Leroy Sané (Manchester City), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Leon Goretzka (FC Bayern München), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Julian Draxler und Thilo Kehrer (beide Paris Saint-Germain).

Torwartdebatte: Ter Stegen gegen Argentinien im Tor

Wie Löw bekannt gab, wird Marc-Andre ter Stegen das deutsche Tor im Testspiel gegen ein geschwächtes Argentinien ohne Weltstar Lionel Messi hüten. Kapitän Manuel Neuer darf vier Tage später im wichtigen EM-Qualifikationsspiel in Estland ran. "Für die beiden Spiele habe ich gemeinsam mit Andy Köpke entschieden, dass Marc in Dortmund und Manu in Tallinn spielen wird. Das haben wir auch mit beiden Spielern so besprochen", sagte Löw.

Ter Stegen: "Neuer muss dazu nichts sagen"

Tickets für das Duell gegen Argentinien

Der Vorverkauf für das Heimspiel gegen Argentinien in Dortmund hat begonnen. Tickets sind in fünf Kategorien erhältlich und kosten zwischen 25 Euro (ermäßigt 18 Euro) und 100 Euro (ermäßigt 80 Euro). Karten können online über die Internetseite des DFB unter tickets.dfb.de bestellt werden.

Deutschland gegen Argentinien live im TV & Stream

Das Freundschaftsspiel Deutschland gegen Argentinien wird live von RTL übertragen. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt am Mittwoch (9. Oktober) um 20.15 Uhr. Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr. Die Moderation im RTL-Studio übernimmt Moderatorin Laura Wontorra zusammen mit dem RTL-Experten Jürgen Klinsmann. Pünktlich zum Anstoß melden sich Marco Hagemann und Steffen Freund. live aus dem Signal Iduna Park.

Neben der TV-Übertragung des Spiels bietet RTL auch einen Live-Stream an, mit dem die Partie auf mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops verfolgt werden kann. Der Livestream ist zu erreichen über rtl.de

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht live im TV mitverfolgen können, gibt es den Liveticker der Berliner Morgenpost. Verfolgen Sie das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien live und verpassen Sie kein Tor.

