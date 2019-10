Christina Schwanitz: Bronze ist wie ein kleines Gold

Zu Tränen gerührt: Christina Schwanitz machte in Doha ihre WM-Medaillensammlung mit Bronze komplett.

Kugelstoßerin Christina Schwanitz musste sich nach der Geburt ihrer Zwillinge neu erfinden. Und gewann in Doha gleich WM-Bronze.

Doha. Als die Mama im fernen Katar ihr Gefühlschaos ordnete, waren die Zwillinge längst im Schlummerland unterwegs. „Die Krümel sind schon lange, lange im Bett. Die dürfen auch noch kein Fernsehen gucken. Noch sind sie viel zu klein, um zu verstehen, was ich hier mache“, sagte Christina Schwanitz. Was sie da in Doha aber mit ihrem WM-Bronze im Kugelstoßen zwei Jahre nach der Geburt ihrer Kinder geleistet hatte, das wird sie ihnen irgendwann einmal voller Stolz erzählen dürfen.

Große Frau im Zwiespalt der Gefühle

„Mir ist ein Megastein vom Herzen gefallen“, sagte Schwanitz, nachdem sie in einem Krimi mit 19,17 Metern Platz drei hinter der chinesischen Titelverteidigerin Gong Lijiao (19,55) und der Jamaikanerin Danniel Thomas-Dodd (19,47) behauptet hatte. Bronze war für die 33-Jährige „mein kleines Gold, das ich mir so hart erarbeitet habe“, und ihre zehnte Medaille bei einem internationalen Großereignis die wohl schönste.

„Zwischendurch war ich emotional mal über dem Stadion“, sagte Schwanitz, die vier Jahre nach ihrem Weltmeister-Titel auf das Podest zurückkehrte und nach Gold 2015 in Peking sowie Silber 2013 in Moskau ihre Sammlung komplettierte: „Ich bin unheimlich glücklich, stolz, zufrieden, in mir ruhend, zu Tränen gerührt – alles zugleich.“

Herausforderungen sind enorm gewachsen

Beim einem gepflegten 14-Euro-Bierchen in der Bar des deutschen Teamhotels – „selbstverständlich, dafür habe ich auch reichlich geschwitzt“ – ließ Schwanitz weit nach Mitternacht das harte, lange, verrückte 2019 noch einmal Revue passieren. „Dieses Jahr war so schwer, mit Kindern, mit Studium, mit Leistungssport, ich bin auch keine 18 mehr“, sagte sie: „Es ist einfach ein unglaubliches Jahr mit einem krönenden Abschluss.“

Nach der Geburt der Zwillinge im Sommer 2017 hatte sich Schwanitz im reifen Sportleralter neu erfinden müssen, „Vorher habe ich nur Sport gemacht, mich das ganze Jahr darauf konzentriert. Jetzt sind die Herausforderungen viel größer“, sagte sie. Umso größer war die Freude darüber, in Doha ein weiteres großes Ziel erreicht zu haben: „Ich habe ja auch deshalb wieder angefangen, um zu zeigen, dass man auch mit Kindern in der Weltspitze sein kann.“

2020 kann sie wieder härter trainieren

Dort will sie noch ein wenig bleiben, die Olympia-Saison mit den Sommerspielen in Tokio ist eingeplant. „Das nächste Jahr wird viel einfacher für mich, da die Zwillinge dann länger im Kindergarten sind. Da kann ich noch härter trainieren“, sagte Schwanitz: „Der Sport macht mir immer noch Spaß, das fetzt immer noch. Es ist nach meinen Kindern und meinem Mann das Zweitwichtigste.“

Nach dem großen WM-Stress sehnt sich Schwanitz auch nach ein wenig Zeit für sich, Zeit, um sich etwas Liebgewonnenem, das hinter Kindern, Mann, Sport und Studium auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen ist, zu widmen. „Mein Garten ist mein Ausgleich“, sagte sie: „Aber meine Pflanzen sind alle etwas knusprig, weil ich nicht zum Gießen komme.“