Karim Rida: Ein bisschen Angst ist bei dem Turner immer dabei

Der Berliner Karim Riga startet am Wochenende bei der WM in Stuttgart und will mit der deutschen Riege das Olympia-Ticket sichern.

Berlin. Karim Rida merkte, wie die Leute über ihn redeten. Was hatte einer wie er in der Top-Riege der deutschen Turn-Meisterschaften zu suchen – schließlich war im offiziellen Programmheft der Titelkämpfe ja noch nicht einmal ein Foto von ihm abgebildet. Bis zu den „Finals 2019“ war der 19-Jährige nur wenigen Turnfans ein Begriff gewesen. Auch er selbst hätte nicht im Traum daran gedacht, dass er sich am Ende sogar für die diesjährige WM in Stuttgart qualifizieren könnte.

Doch genauso kam es: Nachdem bereits der dritte Platz im Mehrkampf bei den nationalen Meisterschaften ein großer Erfolg war, überzeugte Rida anschließend auch bei der internen Qualifikation im Bundesleistungszentrum in Kienbaum und sicherte sich damit seinen Platz in der deutschen Riege. „Eine Weltmeisterschaft mitzumachen, ist immer etwas Besonderes, aber sie im eigenen Land zu erleben, ist einfach unbeschreiblich“, sagt der Mann vom SC Berlin, der ursprünglich aus der Nähe von Strausberg stammt. Bei der WM ab 4. Oktober will sich die deutsche Mannschaft für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren, wofür mindestens Platz zwölf nötig ist.

Im vergangenen Jahr wurde er noch deutscher U18-Meister

„Das ist unser großes Ziel. Für mich zählt nur das Team“, sagt Rida. Wohlwissend, dass die Trauben für ihn bei seiner WM-Premiere im Einzel noch zu hoch hängen. Die laufende Saison ist seine erste in der Erwachsenenklasse. Noch im vergangenen Jahr wurde Rida im Mehrkampf der U18 deutscher Vizemeister, am Reck und an den Ringen gewann er jeweils den Titel.

Bei den Erwachsenen sind nun allerdings zehn statt, wie in der Jugend, acht Übungselemente gefordert. Auch die Ansprüche an den Abgang vom Gerät sind deutlich gestiegen. Bislang aber meistert er diesen Übergang ohne größere Probleme. Und mit jedem gelungenen Wettkampf wächst das Selbstvertrauen. Dieser Glaube an sich selbst hatte dem Sohn eines Marokkaners und einer Deutschen früher oft gefehlt. „Ich bin wohl ein eher pessimistischer Mensch“, gibt Rida offen zu. Vor einigen Übungen hatte er damals sogar regelrecht Angst, vor allem am Barren und am Reck.

Erst mit der Silbermedaille am Barren bei der Junioren-EM im vergangenen Jahr änderte sich das. Am liebsten turnt er aber nach wie vor am Pauschenpferd und am Boden. „Da habe ich eine gute Übersicht und ein gutes Landeverhalten“, sagt Rida. Im Vergleich zur Konkurrenz beherrscht er allerdings noch nicht die hohen Schwierigkeitsgrade, die es aber braucht, um auch im Einzel an einem Gerät hervorzustechen. „Ich muss deshalb damit punkten, dass ich besonders sauber turne“, sagt er.

Die Familie kommt zum Anfeuern nach Stuttgart

Generell geht der Trend im Turnen dahin, dass eine ordentliche Ausführung höher bewertet wird, zudem sind zunehmend Mehrkampfqualitäten an allen Geräten anstelle eines reinen Spezialistentums gefragt. Rida erfüllt gleich beide Anforderungen des modernen Turnsports und gilt deshalb als Hoffnungsträger für die Zukunft. Nach Olympia dürften einige Athleten aus der deutschen Riege aufhören und Platz machen für eine neue Generation, zu der mit Nils Dunkel auch noch ein zweiter Berliner gehört. Bei der WM ist er allerdings noch nicht dabei.

Dafür wird Rida dort auf zwei seiner großen Vorbilder treffen: Andreas Toba und Lukas Dauser, letzterer ebenfalls am Berliner Stützpunkt aktiv. „Zu ihnen habe ich immer aufgeschaut. Dass ich nun mit ihnen zusammen bei der WM turnen darf, ist eine absolute Ehre für mich“, sagt Rida. Die Titelkämpfe in Stuttgart hätte er auch so besucht, doch jetzt kann er das Geld für die Eintrittskarten sparen. Wobei er sich nicht sicher ist, ob er am Ende nicht sogar draufzahlt: Immerhin hat sich nun gleich die ganze Familie angekündigt, um ihn anzufeuern. Für sie gehörte Rida schon immer in die Top-Riege.