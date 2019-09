Gesa Felicitas Krause holt Bronze über 3000 Meter Hindernis

Bei der Leichtathletik-WM in Doha holt die Dillenburgerin die erste deutsche Medaille. Dabei läuft sie Deutschen Rekord.

Doha. Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha erneut Bronze über 3000 m Hindernis gewonnen. Die 27-Jährige lief in der deutschen Rekordzeit von 9:03,30 Minuten hinter der neuen Weltmeisterin und Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech aus Kenia (8:57,84) und Titelverteidigerin Emma Coburn aus den USA (9:02,35) ins Ziel und holte die erste Medaille für das deutsche Team in Katar.

Olympiasiegerin nicht dabei

Vor vier Jahren in Peking hatte Krause ebenfalls WM-Bronze gewonnen. Olympiasiegerin Ruth Jebet (Bahrain) fehlte in Doha nach einer Suspendierung wegen eines positiven Dopingtests.