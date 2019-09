Bayerns gegen Tottenham – Dreifach-Duell der Topstars

London. Es wird ein heißes Duell, dieses erste Champions-League-Kräftemessen zwischen den „Heißspornen“, den Hotspurs aus Tottenham, und dem FC Bayern am Dienstag (21 Uhr, DAZN). „Das wird ein schwerer Prüfstein für uns“, sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug der Bayern-Crew am Montagvormittag nach London, „aber wir wollen nach dem Spiel weiter Tabellenführer sein.“

Der Vorjahresfinalist (0:2 gegen Liverpool) sei „von der gesamten Zusammensetzung hochinteressant“, so der Klub-Boss. Tatsächlich gibt es in der Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino (47), seit Mai 2014 im Amt, nur wenige echte Superstars.

Drei Spieler stechen aus dem Kader heraus: der aktuelle Weltmeister-Torwart, der WM-Torschützenkönig und der Spielgestalter. Die Bayern können dagegenhalten: Mit dem Weltmeister-Torhüter von 2014, dem Serien-Torschützenkönig der Bundesliga und dem neuen Superstar, für den einst die zweithöchste Ablösesumme der Fußball-Historie überwiesen wurde (145 Millionen Euro zahlte der FC Barcelona im Sommer 2018 an den FC Liverpool).

Manuel Neuer (33 Jahre/18 Millionen Euro Marktwert) - Hugo Lloris (32/25):

Vier Mal standen sich die beiden Torhüter in direkten Duellen gegenüber. Neuers Bilanz lautet 1:3. Dennoch freut sich der Bayern- und Nationalelf-Kapitän, „Hugo am Dienstag wiederzusehen“. Neuer über Lloris: „Ich mag ihn sehr, kenne ihn als Torhüter sehr gut, er ist herausragend. Und ein netter Typ, wir kommen gut miteinander aus.“

Spurs-Keeper Hugo Lloris.

Foto: PAUL CHILDS / Action Images via Reuters

Im WM-Viertelfinale 2014 im Maracana von Rio de Janeiro rettete der DFB-Keeper das 1:0 gegen Frankreich in der Nachspielzeit mit einer Monsterparade. Den satten Linksschuss von Karim Benzema parierte Neuer mit seiner rechten, pfeilschnell nach oben gerissenen „Pranke“.

Bei einem Freundschaftsspiel im November 2015 in Paris (durch den verheerenden Terroranschlag war das Ergebnis von 0:2 total nebensächlich) sowie im EM-Halbfinale 2016 in Marseille (auch 0:2) drehte Lloris den Spieß um, behielt eine weiße Weste. Das letzte Aufeinandertreffen gab’s im Oktober 2018 in der Nations League in Paris. Frankreich siegte 2:1. „Ich hoffe, dass Hugo gegen uns nicht seine beste Leistung zeigen kann“, sagte Neuer.

Robert Lewandowski (31/65) - Harry Kane (26/150):

Laut Rummenigge sind sie „im Moment die vielleicht besten Mittelstürmer der Welt. Jeder ist für seine Mannschaft gerade fast überlebensnotwendig.“ Bayerns Torjäger stellt in der Liga einen Rekord (sechs Partien, zehn Treffer) nach dem anderen auf, „hat einen super Lauf“, so Rummenigge. In den ganz großen Duellen der Königsklasse fehlte ihm oft der letzte Punch, seine magere Quote gegen Europas Top-Teams ist der einzige Kritikpunkt am Polen.

Tormaschine: Tottenhams Harry Kane. |

Foto: Mark Leech / picture alliance / Mark Leech / Offside

Kapitän Kane, geboren in London, ist für Tottenham ebenfalls unersetzlich, auch als Leader. Er wurde bei der WM in Russland mit sechs Treffern Torschützenkönig, kommt im Spurs-Dress auf 170 Tore in 261 Pflichtspielen. Es wird darauf ankommen, ob die Lebensversicherungen ihrer Teams liefern.

Philippe Coutinho (27/90) - Christian Eriksen (27/100):

Sie sind die Spielmacher ihrer Teams, wobei Eriksen etwas defensiver aus dem zentralen Mittelfeld heraus agiert als der klassische Zehner Coutinho, der für ein Jahr von Barcelona ausgeliehen ist. Der dänische Nationalspieler, im Sommer 2020 nach Vertragsende ablösefrei, soll bereits einen Vorvertrag bei Real Madrid unterschrieben haben. Eriksen ist vor allem aus der zweiten Reihe torgefährlich und bedient Kopfball-Ungeheuer Kane mit Flanken.

Bayern-Zugang Coutinho.

Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Coutinho hat beim 3:2 in Paderborn seinen zweiten Treffer für Bayern erzielt, glänzte mit einer Vorlage. Der Brasilianer könnte mit seinem Spielwitz und seinen Ideen der Spieler der Saison werden, vor allem in der Champions League. „Coutinho hat Weltklasse-Format. Das ist immer deutlicher zu erkennen“, findet Rummenigge, „er macht den Unterschied und hat in Robert Lewandowski den perfekten Partner gefunden. Von diesen beiden können wir uns für die Zukunft noch viel erhoffen.“