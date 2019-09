Sprint-Star Lückenkemper hat bei der WM Lust auf mehr

Für Gina Lückenkemper sind die Welt-Titelkämpfe in Doha die dritten in ihrer noch jungen Karriere. Nun flirtet sie mit einer Medaille.

Berlin. Gina Lückenkemper hat sich gequält. Kofferpacken gehört nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen der Leichtathletin. Anfang der Woche aber konnte sich die 22-Jährige nicht mehr drücken. Der Abflug zur WM nach Doha stand bevor, also ran an die Klamotten. Und an die Kartenspiele. Ligretto und Uno durften im Gepäck der Sprinterin des SCC Berlin nicht fehlen. Als Zeitvertreib für die Tage zwischen ihren Starts.

Nachdem Lückenkemper den Vorlauf am Sonnabend nach einem schwachen Start mit mittelmäßigen 11,29 Sekunden überstanden hat, muss sie sich am Sonntag mit der internationalen Elite über 100 Meter messen (Halbfinals ab 20.20 Uhr, Finale um 22.20 Uhr/ARD One). Dann aber ist Zeit für Training, vielleicht ein bisschen Sightseeing und eben Kartenspielen. Mit der Staffel geht es erst am Sonnabend auf Medaillenjagd (Vorläufe ab 19.40 Uhr, Finale um 21.05 Uhr/ARD). „Wenn es die Zeit zulässt, werde ich mit den Staffelmädels den einen oder anderen Kaffee trinken gehen“, sagt Lückenkemper.

Die Berlinerin ist mit ihren 22 Jahren zwar noch eine recht junge Athletin, bei großen Titelkämpfen zählt sie aber schon zu den Erfahrenen. Nach Peking 2015 und London 2017 ist Doha bereits ihre dritte WM. Und die Erwartungen an Lückenkemper sind so hoch, als hätte sie bereits ein Medaillen-Abo bei Großveranstaltungen abgeschlossen. „Seit den 10,95 Sekunden aus London werde ich nur noch an dieser Zeit gemessen“, sagt die gebürtige Soesterin.

Das perfekte Rennen wird es in Doha wohl nicht geben

Dass sie dort vor zwei Jahren zum ersten Mal in ihrer Karriere die magische Elf-Sekunden-Marke geknackt hat, hat den Hype um ihre Person befeuert. Ebenso wie die Silbermedaille im vergangenen Jahr bei der EM in Berlin. Die Sehnsucht nach einem deutschen Sprint-Star, sie ist eben groß. Das bekam Lückenkemper in dieser Saison zu spüren. Erst sollte möglichst schnell die WM-Norm her, dann möglichst auch noch unter elf Sekunden und jetzt wäre auch eine Medaille bei der WM nicht schlecht. „Ich laufe damit aktuell den Erwartungen anderer hinterher, meinen eigenen Erwartungen jedoch nicht“, sagt Lückenkemper, die mit einer Saisonbestzeit von 11,14 Sekunden nach Doha gereist ist.

Sie weiß genau, was sie von sich erwarten kann. Und sie wartet. Auf das perfekte Rennen. „Ohne technische Fehler bei mindestens 25 Grad und Rückenwind zwischen +1,5 und +2,0 Meter pro Sekunde“, beschreibt die Wirtschaftspsychologie-Studentin ihre gewünschten Bedingungen. Das wird in Doha kaum möglich sein. Wo nicht einmal nachts die Temperaturen unter die 30-Grad-Marke fallen.

Das Sprint-Showdown im Khalifa-Stadion wird aber auch ungeachtet der Hitze eine Wundertüte. Die Saison ist ungewohnt lang, aber eben auch für die Favoritinnen um Jamaikas Shelly-Ann Fraser-Pryce (32) und Elaine Thompson (27). „Ich kann gar nicht so richtig einschätzen, was drin ist“, sagt auch Lückenkemper. „Ich denke aber, dass wir mich bestmöglich auf diese WM vorbereitet haben. Fest steht: Ich bin aktuell im Training deutlich frischer unterwegs als beim letzten Rennen in Brüssel. Die Beine fühlen sich gut an, das macht wirklich Lust auf mehr bei der WM.“

In der Staffel hat Lückenkemper gute Medaillenchancen

Brüssel. Als Lückenkemper Anfang September beim Finale der Diamond League mit 11,45 Sekunden am Ende des Feldes landete. „Abgesehen davon bin ich sehr stabil Zeiten um und unter 11,20 Sekunden gelaufen“, sagt sie. So schnell, und vielleicht noch ein wenig schneller, soll es auch in Doha laufen. Eine Medaille ist wohl außer Reichweite, der Finaleinzug aber wäre ein respektabler Erfolg.

Das sieht mit der Staffel schon anders aus. Beim Istaf in Berlin Anfang September zeigte das deutsche Quartett mit Lückenkemper und der zweiten Berliner Sprinterin Lisa-Marie Kwayie (22), was in diesem Jahr möglich ist. Mit 41,67 Sekunden stürmte die Staffel auf Platz eins der Weltjahresbestenliste. „Wenn wir in Doha so ein Rennen wie beim Istaf auf die Bahn bekommen, können wir um die Medaillen mitlaufen“, sagt Lückenkemper selbstbewusst. Bis es so weit ist, steht aber erstmal der Einzelstart an. Und dann noch die eine oder andere Runde Uno.