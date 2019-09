DEL: Iserlohn Roosters gegen die Eisbären Berlin live im TV & Stream

Siebter Spieltag in der DEL: Am Mittwoch (2. Oktober, 19.30 Uhr) sind die Eisbären Berlin zu Gast bei den Iserloohn Roosters. Beim letzten Duell gegen die Roosters im Februar 2019 setzten sich die Eisbären mit 5:2 durch.

Alle Spiele der DEL werden live und in HD über das TV Angebot MagentaTV ausgestrahlt sowie auf Magentasport.de im Web oder über Apps für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung gestellt. Telekom-Kunden erhalten das Angebot gratis, Festnetz- und Mobilfunkkunden der Telekom können das Angebot 12 Monate kostenlos testen, anschließend fallen 4,95 Euro im Monat zusätzliche Kosten an, für alle anderen gibt es ein Monats-Abo oder ein Jahres-Abo (9,95 Euro pro Monat). Für die Nutzung von unterwegs gibt es die mobile App „MagentaSport“ für Smartphones und Tablets (iOS, Android). Alle Begegnungen können über die Webseite www.magentasport.de live abgerufen werden.

Tickets für das Auswärtsspiel der Eisbären gegen Iserlohn können online auf der Internetseite der Roosters erworben werden oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Spiel in der Eissporthalle am Seilersee am Mittwoch (2. Oktober) um 19:30 Uhr sind noch Karten erhältlich.

>>> Hier geht es zum Liveticker: Iserlohn Roosters vs. Eisbären Berlin

