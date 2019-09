Prokop über Katar: "Das ist nicht im Sinne der Athleten"

Essen. So ganz hat die Leichtathletik Clemens Prokop natürlich nicht losgelassen. Als der langjährige Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 2017 sein Amt niederlegte, versprach er, seine kritische Stimme – gerade im Anti-Doping-Kampf – nicht verstummen lassen zu wollen. So trifft er sich noch heute mit dem Weltverbandspräsidenten Sebastian Coe zum Essen, er ist eine wichtige Stimme im Hintergrund. Die Meinung des 62-Jährigen wird geschätzt. Auch im DLV ist er gefragt: Zuletzt war Clemens Prokop bei der Planung und Organisation der Finals in Berlin eingebunden, er ist noch immer Mitglied des Präsidiums. Vor dem Start der WM in Katars Hauptstadt Doha sprach der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Regensburg über die Lage der Leichtathletik.

Herr Prokop, wie sehen Sie die deutsche Leichtathletik vor dem diesjährigen Höhepunkt aufgestellt?

Clemens Prokop: Ich denke, dass wir ein paar Glanzlichter setzen werden. Läuferin Konstanze Klosterhalfen oder Hindernis-Spezialistin Gesa Krause machen mir Freude. Auch Malaika Mihambo im Weitsprung ist klasse. Sie hat in diesem Jahr mit so einer Konstanz dominiert, da wäre alles andere als eine Medaille schon eine Enttäuschung. Sie hat eine unglaubliche Grundschnelligkeit bekommen, das hat ihr noch einmal einen Kick nach vorne gegeben. Malaika ist eine Bereicherung für die deutsche Leichtathletik. Aber es gibt auch noch Luft nach oben.

Wo zum Beispiel?

Prokop: Im Laufbereich der Männer können wir nicht zufrieden sein. Da ist der DLV nicht da, wo er sein sollte: Kein Sprinter hat sich für die 100 Meter qualifiziert. Da können die Männer – wie so oft im Leben – noch eine ganze Menge von den Frauen lernen (lacht).

Prokop fordert auch Russland-Ausschluss bei OlympiaBeim Istaf in Berlin sind Tatjana Pinto, Gina Lückenkemper, Lisa Marie Kwayie und Yasmin Kwadwo Weltjahresbestzeit gelaufen. Warum ist die Staffel so erfolgreich?

Prokop: Die Staffel funktioniert in diesem Jahr überraschend gut, weil die Wechselleistungen ein besseres Ergebnis ermöglichen, als die Einzelzeiten es zulassen würden. In der Staffel könnte es tatsächlich zu einer Medaille reichen.

Im vergangenen Jahr war Gina Lückenkemper klar die beste deutsche Sprinterin, gewann EM-Silber in Berlin. In diesem Jahr ist Tatjana Pinto die Nummer eins. Wie beurteilen Sie die Lage von Lückenkemper?

Prokop: Gina Lückenkemper hat sich medial sehr geschickt verhalten. Doch damit verbunden ist die Gefahr, dass ein sehr großer Druck auf die sportliche Erwartung entsteht. Das ist keine einfache Situation. In Pinto hat sie in diesem Jahr eine Gegnerin, die schneller ist als sie. Ich drücke Lückenkemper die Daumen, dass sie damit umgehen kann. Mit ihren Zeiten kann sie definitiv noch nicht zufrieden sein.

Hauptschauplatz der WM: Im Khalifa-Stadion wurden am Donnerstag die Vorbereitungen für den Start der Wettbewerbe abgeschlossen. Heute kann es losgehen.

Foto: Getty

Zuletzt lief sie 11,45 Sekunden, ihre Bestzeit liegt bei 10,95. Sie beteuerte immer wieder, dass es für sie in diesem Jahr erst in Doha zähle. Hat sie die richtige Strategie gewählt?

Prokop: In der Regel ist es immer wünschenswert, beim Höhepunkt die beste Leistung abzurufen. Aber dafür bräuchte sie eine deutliche Steigerung. Ich halte es für mutig, ernsthaft alles auf einen Moment zu setzen. Die Gefahr, zu scheitern, ist groß. Und in der Leichtathletik ist die Popularität immer dem Risiko der Leistung ausgesetzt. Wenn die nicht stimmt, ist auch die Popularität nicht aufrecht zu erhalten.

Die deutsche Leichtathletik kann sich über interessante Gesichter derzeit nicht beklagen. International wird allerdings noch immer ein Nachfolger für Usain Bolt, den Sprint-Superstar im Ruhestand, gesucht.

Prokop: Das ist in der Tat schwierig. Er hat eine überragende sportliche Leistung mit hoher Authentizität und einer Disziplin verbunden, die gut vermittelbar ist. Der schnellste Mann der Welt hat es leicht, besonders aufzufallen. Noch gibt es keinen, der in der Popularität an ihn heranreicht. Aber wer weiß: Vielleicht sehen wir ja nach Doha einen neuen Star strahlen.

Einer, der über 100 Meter als Mitfavorit starten wird, hat eher für negative Schlagzeilen gesorgt. Christian Coleman hat drei Doping-Tests verpasst, was eigentlich zu einem Ausschluss führen würde. Doch weil die für den US-Amerikaner zuständige nationale Anti-Doping-Agentur Usada den ersten Test zurückdatiert hat, darf er doch starten. Wie kann man das einem normalen Menschen erklären?

Windig ist es hier: Das Stadion wird auf 22 Grad heruntergekühlt – entsprechend stark sind die Klimaanlagen.

Foto: Imago

Prokop: Das kann man wirklich nicht. Dabei ist die Usada keine Einrichtung, die im Verdacht steht, irgendetwas zu vertuschen. Ich erinnere an die Aufarbeitung des Falls Lance Armstrong. Aber dass sie in dem Fall das Datum aufgrund eines juristischen Winkelzugs einfach zurückrechnet – das ist absurd, das kann man keinem Menschen plausibel machen. Das ist Betrug fördernd und nicht bekämpfend. Die Usada hat dem Image des Sports, der ohnehin belasteten Disziplin und dem gesamten Anti-Doping-Kampf geschadet, wenn ihn nicht sogar teilweise in Frage gestellt.

Was für Reaktionen erwarten Sie bei Colemans Start?

Prokop: Gerade im Sprint hatten wir Jahre, in denen sich später herausstellte, dass kaum einer der Finalisten sauber war. Sollte Coleman wirklich gewinnen, dann wäre er wieder ein Sieger unter Vorbehalt. Man kann nur hoffen, dass stattdessen ein junger, unbelasteter Held am Ende oben steht.

Im Hotel angekommen: 5000-Meter-Läufer Sam Parsons.

Foto: DPA

Ebenfalls für Schlagzeilen hatte die Diskussion um den Fall Caster Semenya gesorgt. Die zweimalige Olympiasiegerin wird ihren Weltmeistertitel über 800 Meter nicht verteidigen können, weil sie sich weigert, Hormone zu nehmen, die ihren natürlichen Testosteronwert künstlich nach unten regulieren. Ist die Entscheidung des Weltverbandes, so etwas von Athleten zu verlangen, die von der Norm abweichen, richtig?

Prokop: Der Fall stellt ein schwieriges, wenn nicht unlösbares Problem dar, weil er über die Leichtathletik hinausgeht und eine Grundphilosophie des Sports betrifft: Welche Leistungen können wir vergleichen? Wann ist eine Frau eine Frau, wann ein Mann ein Mann? Nach welchen Kriterien können wir unterscheiden? Grundsätzlich, aus dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit, begrüße ich die Entscheidung des Verbandes. Aber ob die Zwangsmedikamentisierung der Athleten der glorreiche Weg ist? Da bin ich mir nicht sicher. Wir haben keinerlei Erkenntnisse über die Langzeitfolgen von der dauerhaften Einnahme solcher Hormone.

Was schlagen Sie stattdessen vor?

Der WM-Freitag - die ersten Medaillen werden vergebenProkop: Eine Teilnahme außer der Wertung. Ähnlich wie zum Beispiel der Para-Athlet Markus Rehm bei den deutschen Meisterschaften im Weitsprung zwar teilnimmt, jedoch außer Wertung geführt wird, weil man die Leistung von ihm mit einer Beinprothese nicht mit der der anderen Athleten vergleichen kann. Wenn Leistungen nicht vergleichbar sind, dann muss eine eigene Kategorie geschaffen werden.

Glauben Sie, dass der Weltverband noch einmal in diese Richtung denken wird?

Prokop: Nein, so lange, die juristische Bestätigung vorliegt, dass die Entscheidung rechtsgültig ist, wird er nicht umdenken. Für Athleten wie Semenya ist das natürlich nicht zufriedenstellend. Sie werden für einen Zustand bestraft, für den sie nichts können. Andererseits ist es unfair gegenüber anderen Athleten, die von vornherein keine Chance haben. Es ist schwierig.

Die WM-Vergabe nach Katar stammt noch aus einer Zeit von Lamine Diack, der wegen des Verdachts der Geldwäsche und Bestechlichkeit 2015 des Amtes als Weltverbandspräsident enthoben wurde. Können Sie sich trotzdem auf das Turnier freuen?

Prokop: Zunächst stehe ich der WM in Katar kritisch gegenüber. Die Vergabe war damals sehr umstritten, da ging scheinbar so Einiges nicht mit rechten Dingen zu. Und allein klimatisch ist Katar nicht ideal. Dort eine WM stattfinden zu lassen, entlarvt das Geschwätz von Funktionären, sich nur an dem Besten für die Athleten zu orientieren. Einen Marathon um Mitternacht starten zu lassen, weil es sonst zu heiß ist – das ist nicht im Sinne der Athleten. Zumal sich die Leichtathletik nun die Aufmerksamkeit mit dem Fußball teilen muss. Sonst liegt die WM ja immer genau in der Sommerpause. So ist es natürlich bedeutend schwieriger wahrgenommen zu werden. Außerdem ist das Land bislang nicht gerade als Hochburg der Leichtathletik-Begeisterung bekannt. Da fragt man sich schon, ob es nicht einen besseren Ort für eine Leichtathletik-WM gegeben hätte.

Die TV-Sender suchen die richtige Position für ihre Kameras.

Foto: Getty

Also werden Sie die WM nicht verfolgen?

Prokop: Doch, natürlich. Meine Bedenken an den Bedingungen für die Athleten ändern nichts an der Spannung und Dramaturgie einer Weltmeisterschaft. Die werde ich mir immer mit Begeisterung anschauen.