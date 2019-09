Sprinter Andre De Grasse: Zeit zu liefern

Kanadas Sprinter Andre De Grasse peilt bei der Leichtathletik-WM in Doha dreimal Gold an. Vorbereitet hat er sich in Deutschland.

Wattenscheid. Ein Nachmittag Ende September im Wattenscheider Lohrheidestadion. Die Trainingsgruppe macht gerade eine Pause, auf der Tribüne albert Omar McLeod herum. Der jamaikanische Olympiasieger und Weltmeister im Hürdensprint hat den Fotografen entdeckt. Er schmeißt sich in Pose. Seine Kollegen lachen über die Show des 25-Jährigen. Kurz darauf gilt die Aufmerksamkeit wieder dem Sport. Andre De Grasse fliegt die Bahn entlang. 200 Meter zum Trainingsabschluss.

Der kanadische Sprinter hat sich nicht etwa ins Ruhrgebiet verirrt. Der 24-Jährige ist Teil einer elitären Trainingsgruppe. Sie wird von US-Sprint-Trainer Rana Reider auf dem Gelände des TV Wattenscheid geleitet. Wie die Athleten, von denen viele olympische Medaillen gewonnen haben, ist auch der Verein Vertragspartner des Ausrüsters Puma. So kam es zum Puma-Base-Camp.

Seine Tochter Yuri motiviert ihn

De Grasse holte sich hier den Feinschliff für die am Freitag in Katars Hauptstadt Doha beginnende Leichtathletik-WM. Und er macht vorher klar: „Ich will der schnellste Mann der Welt werden. Ich will dreimal Gold.“ Über 100 und 200 Meter sowie mit der Staffel. Am Sonnabend hat er über 100 Meter die erste Chance (21.15 Uhr, ZDF).

De Grasse kann sich das Selbstbewusstsein erlauben. Er ist schon gegen Weltrekordhalter Usain Bolt gelaufen. Die Bilder, wie der damals 22-jährige De Grasse den Jamaikaner im 200-Meter-Halbfinale bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio frech herausforderte, wie Bolt ihm ein „Ehrlich, jetzt?“-Grinsen noch im Ziel zuwarf, gingen um die Welt. In den Endläufen wurde De Grasse schließlich hinter Bolt Zweiter über 200 und Dritter über 100 Meter. Bolt sagte später anerkennend: „Er läuft wie ich. Er startet sehr langsam, aber wenn er ins Laufen kommt, dann läuft es.“ Bei der WM 2017, der großen Bolt-Abschiedsshow, galt De Grasse als vielversprechender Herausforderer. Doch eine Oberschenkelverletzung stoppte ihn unmittelbar vor der WM.

Er brauchte einen Neustart, um wieder zu alter Form zu finden. Er schloss sich der Trainingsgruppe von Rana Reider an. Er arbeitete an seinem Start. „Es war ein großer Schritt für ihn, dass er in meine Gruppe gekommen ist“, sagt Reider. „Er hat viel geopfert.“ Nun ist De Grasse so schnell wie nie zuvor vor einer Meisterschaft. Seine einjährige Tochter Yuri, die er zusammen mit seiner Freundin Nia Ali hat, der amerikanischen Olympia-Zweiten im Hürdensprint, motiviert ihn zusätzlich. „Sie ist eine Bereicherung für mein Leben.“ De Grasse strahlt Zufriedenheit aus.

Von seinem ersten Ausrüstervertrag kaufte er sich einen Honda

Wird er Bolt nun in Doha vermissen? „Ich will nicht respektlos gegenüber Usain sein“, sagt De Grasse. „Er ist ein großartiger Athlet, der beste, den es jemals gab. Aber nein, vermissen werde ich ihn nicht.“ Er lacht. „Es gibt jetzt eben andere, die ich schlagen muss.“ Den US-Amerikaner Christian Coleman zum Beispiel. Oder den Jamaikaner Yohan Blake.

Während De Grasse dies erzählt, sitzt er in der Mensa des TV Wattenscheid. Die Atmosphäre erinnert an Schullandheim. Ein Wort, für das es keine englische Übersetzung gibt. Zum Mittagessen gab es Fisch mit Kartoffeln. Der Mann, der Anspruch auf das Erbe des größten Leichtathletik-Stars der vergangenen zehn Jahre erhebt, braucht keinen großen Luxus. Als er seinen ersten millionenschweren Ausrüstervertrag unterschrieb, kaufte er sich ein neues Auto – keinen goldenen Ferrari, sondern einen Honda. Während er in Wattenscheid trainiert, lebt er im Internat. „Die Möglichkeiten hier sind sehr gut, die Anlage ist toll. Und unsere Gruppe ist unglaublich“, sagt er. „Wir pushen uns durch die Konkurrenz, wir lachen viel, lernen viel übereinander, über die anderen Kulturen.“

Auch auf Olympia 2020 wird sich die Gruppe in Wattenscheid vorbereiten

Trainer Reider, dessen Ruf dem eines Gurus gleicht, ist sich sicher: „Diese Gruppe wird bei der WM viele Medaillen holen.“ Auch er lobt die Bedingungen in Wattenscheid. Die Stars sind hier ganz bodenständig. Sie tragen ihre Schuhe selbst zur Bahn. Reider nimmt sich sogar die Zeit und klatscht die Teilnehmer einer Wattenscheider Jugendgruppe aufmunternd ab.

Bald wird die Star-Gruppe zurückkehren, um sich in Wattenscheid auf Olympia 2020 vorzubereiten. Doch vorher zählt es in Doha. Bis zu den ersten Starts folgt alles einer eingeübten Routine. „Jetzt ändern wir nichts mehr“, sagt Reider ganz ernst. Es gibt eine Zeit, um zu albern. Und eine Zeit, um zu liefern. Diese Zeit ist jetzt.